Ökumaður lenti utan vegar rétt austan við Grundarfjörð á Snæfellsnesi á þriðja tímanum aðfararnótt sunnudags. Bíllinn lenti ofan í vatnssprænu og er mikið tjónaður, en engin alvarleg slys urðu á fólki. Bíllinn var dreginn upp úr læknum síðdegis í dag.
„Við fengum tilkynningu klukkan hálf þrjú í nótt. Hann fer útaf, við vitum ekki af hverju, og endar ofan í sprænu,“ segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi.
Ökumaðurinn hafi verið einn í bílnum og hafi hlotið minniháttar áverka.
„Hann fékk kúlu á hausinn. Það var hringt á sjúkrabíl og það var kíkt á hann, en þetta var ekkert alvarlegt.“
Ökumaðurinn hafi verið á ferðalagi um Snæfellsneið og mögulega runnið út af vegna hálku.
Lögregla hafi farið aftur á vettvang síðdegis í dag til að draga bílinn úr læknum með aðstoð kranabíls.