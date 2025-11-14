María Soffía Gottfreðsdóttir, augnlæknir, hefur sett einbýlishús sitt við Háuhlíð í Reykjavík á sölu. Um er að ræða 368 fermetra hús á tveimur hæðum, byggt árið 1956, þar af 30 fermetra bílskúr. Óskað er eftir tilboði í eignina.
Húsið hefur fengið gott viðhald og verið endurnýjað að nær öllu leyti á liðnum árum. Heimilið er prýtt klassískum hönnunarhúsgögnum og fallegum listaverkum, í bland við antíkmublur.
Efri hæðin er opin og björt, með ljósu viðarparketi á gólfi. Franskir gluggar og hurðir gefa eigninni sjarmerandi karakter og fágað yfirbragð.
Stofa, sjónvarpsherbergi, borðstofa og eldhús mynda samliggjandi rými. Arinn er í stofunni og úr borðstofunni er útsýni hvoru megin, annars vegar upp í Öskjuhlíð og hins vegar yfir miðbæ Reykjavíkur, líkt og úr stofunni.
Úr holi er gengið niður tvö þrep inn á svefnherbergisgang með þremur svefnherbergjum, þar á meðal rúmgott hjónaherbergi með sérbaðherbergi. Á ganginum er stór þakgluggi sem varpar fallegri birtu inn í rýmið.
Frá enda svefnherbergisgangs er gengið út á stóran, skjólgóðan sólpall með heitum potti, auk heitrar og kaldrar sturtu.
Úr holinu liggur steyptur stigi niður á neðri hæð, sem skiptist í sjónvarpsrými, tómstundarherbergi, þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi.
