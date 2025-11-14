Hlaðvarpsstjörnurnar Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir voru meðal gesta í jólaboði fjölmiðlakonunnar Ingu Lindar Karlsdóttur á Apótekinu síðastliðinn fimmtudag.
Stemningin var hátíðleg í fallegu umhverfi miðbæjar Reykjavíkur, þar sem gestum var boðið upp á ljúffenga jólarétti og kampavín.
Gestalistinn var ekki af verri endanum. Meðal gesta voru Ari Eldjárn, Aron Pálmarsson, Þóra Margrét Baldvinsdóttir, Edda Hermannsdóttir, Hafdís Jónsdóttir, Þórdís Edwald, Ríkharður Daðason og Haraldur Kolka Leifsson.
Myndir úr teitinu má sjá hér að neðan: