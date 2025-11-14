Lífið

Ólöf Skafta og Kristín dannaðar í mið­borginni

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Ólöf og Kristín brostu breitt hjá Ingu Lind sem brosti enn breiðar.

Hlaðvarpsstjörnurnar Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir voru meðal gesta í jólaboði fjölmiðlakonunnar Ingu Lindar Karlsdóttur á Apótekinu síðastliðinn fimmtudag.

Stemningin var hátíðleg í fallegu umhverfi miðbæjar Reykjavíkur, þar sem gestum var boðið upp á ljúffenga jólarétti og kampavín.

Gestalistinn var ekki af verri endanum. Meðal gesta voru Ari Eldjárn, Aron Pálmarsson, Þóra Margrét Baldvinsdóttir, Edda Hermannsdóttir, Hafdís Jónsdóttir, Þórdís Edwald, Ríkharður Daðason og Haraldur Kolka Leifsson.

Myndir úr teitinu má sjá hér að neðan:

Sandra Dögg Árnadóttir, Þórdís Edwald og Jóhanna Harpa Árnadóttir.

Haukur Gíslason og Hildur Árnadóttir.

Guðríður Sigurðardóttir og Kristín Dana Husted.

Hulda Magnúsdóttir, Hrafnhildur Össuardóttir, Hrefna Þuríður Leifsdóttir og Kristín Jóna Kristjánsdóttir.

Brynja María Ólafsdóttir, Dóra Viðarsdóttir og Kristín Helga Viggósdóttir.

Arnþrúður Dögg Sigurðardóttir og Aron Pálmarsson.

Skál í boðinu!

Unnur Sigtryggsdóttir, Sigurður Viðarsson og Halldóra Sigurðardóttir.

Edda Hermannsdóttir og Ríkharður Daðason.

Davíð Guðmundsson og Sandra Dögg Árnadóttir.

Elli Cassata, Lilja Ósk Snorradóttir, Tinna Brá Baldvinsdóttir, Ari Eldjárn, Gunnar Páll Ólafsson, Þórey Einarsdóttir, Júlía Rós Júlíusdóttir, Samúel Bjarki Pétursson og Hlynur Sigurðsson.

Hafdís

Ragnar Árnason og Kristín Helga Viggósdóttir.

María Pálsdóttir, Kritsín Dana Husted og Hanna Jóna Skúladóttir.

Margrét Björnsdóttir, Kristín Björgvinsdóttir, Kristín Fengar, Þóra Margrét Baldvinsdóttir og Sigrún María Jörundsdóttir.

Þórunn Bolladóttir, Ragnar Sigurðsson og Sigurgeir Guðlaugsson.

Jóhann Orri, Ásthildur Bára og Alex Örn.

