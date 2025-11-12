Dularfullar skemmdir reyndust vera eftir strangheiðarlegt óhapp Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 12. nóvember 2025 14:09 Óhappið skildi eftir sig skemmdir á húsinu. Dularfullar skemmdir sem urðu á fjölbýlishúsi á Klapparstíg reyndust vera eftir seinheppinn bílstjóra vinnuvélar sem rakst utan í húsið. Eigandi vinnuvélarinnar tilkynnti tryggingarfélagi strax um óhappið og taldi að málið væri komið í ferli gagnvart grunlausum íbúum sem furðuðu sig á dularfullum skemmdunum svo ofarlega á húsinu. Það var fiðluleikarinn og konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands Sigrún Eðvaldsdóttir sem vakti athygli á skemmdunum á íbúahópi miðborgarbúa í Reykjavík á samfélagsmiðlinum Facebook. Þar birti hún mynd af skemmdunum sem eru á ansi óvenjulegum stað á húsinu sem er á horni Lindargötu og Klapparstígs. „Síðastliðinn föstudagsmorgun milli kl.9 og 10 gerðist sá atburður að það heyrðiust svakalegar drunur og svo kom í ljós að flísar utan á húsinu höfðu sprungið? og hrunið af húsinu okkar,“ skrifaði Sigrún sem tók fram að íbúa grunaði að einhverskonar vinnuvél hefði hreinlega rekist í húsið. Og jú viti menn það kom á daginn nokkrum dögum eftir að Sigrún birti færsluna. Annað hafi komið á daginn. Sigrún segir í samtali við Vísi málið komið á beinu brautina. Það hafi hlotið farsælan endi. „Í mig hringdi eigandi vinnuvélarinnar sem varð fyrir því að keyra á húsið. Bílstjórinn var ungur maður. Þeir tilkynntu tryggingarfélagi sínu strax um óhappið og hann hélt að málið væri í ferli.“ Reykjavík Mest lesið Þorleifur Kamban er látinn Innlent Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Leiðbeinandinn ákærður fyrir að nauðga einu barni tvisvar Innlent Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Safnar undirskriftum til varnar síðdegisbirtunni Innlent Óskar eftir fundi með Apple Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Fleiri fréttir „Ég hef aldrei grátið af gleði áður en ég gerði það í gær“ Leiðbeinandinn ákærður fyrir að nauðga einu barni tvisvar Ísland ekki undanþegið verndartollum ESB á kísilmálm Dularfullar skemmdir reyndust vera eftir strangheiðarlegt óhapp Fyrsti skólinn til að móta stefnu um notkun gervigreindar Dómsmál á hendur starfsmanni Múlaborgar hafið Þorleifur Kamban er látinn Safnar undirskriftum til varnar síðdegisbirtunni Umræða um að flokkurinn beri skarðan hlut jaðri við áróður Drífa Kristín skipuð skrifstofustjóri á skrifstofu löggæslumála Krefjast þess að stjórnvöld slíti samstarfi við Anthropic Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Ofbeldi gegn öldruðum færist í aukana og réttindi fatlaðra loks lögfest Óskar eftir fundi með Apple Ekkert vesen á hrjótandi gesti í Sjóminjasafninu Dóra Björt hætt við formannsframboðið Á leið í frí en hvergi nærri hættur Fundur fólksins veglegur í ár Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum Sjá meira