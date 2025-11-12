Slær á sögusagnirnar með lúmskum skilaboðum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 12. nóvember 2025 09:27 Kylie Jenner og Timothee Chalamet eru enn saman. Getty Raunveruleikastjarnan og athafnakonan Kylie Jenner slær á sögusagnir um að hún og leikarinn Timothée Chalamet hafi hætt saman. Orðrómarnir spruttu upp eftir að Chalamet mætti ekki í sjötugsafmæli móður Jenner, Kris Jenner, um helgina. Jenner sendi lúmsk skilaboð á Instagram í kjölfar orðróma um sambandsslit, þegar hún „líkaði“ við tvær nýjustu færslur Chalamet á miðlinum, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að breski slúðurmiðillinn Daily Mail fullyrti að parið hefði slitið samvistum. Aðdáendur túlkuðu þetta sem vísbendingu um að þau séu enn saman. Jenner og Chalamet hafa verið saman í rúm tvö ár og hafa haldið sambandinu að mestu leyndu. Þau byrjuðu að hittast vorið 2023 og sáust meðal annars saman á tónleikum Beyoncé í Los Angeles sama ár. Þau hafa af og til sést opinberlega, meðal annars þegar Jenner mætti með Chalamet á Golden Globe-verðlaunahátíðina í janúar 2024 þó að þau hafi ekki gengið saman niður rauða dregilinn. Undanfarið hefur parið verið í fjarsambandi en heimildarmenn slúðurmiðilsins People segja þau leggja mikið upp úr því að hittast reglulega.„Þau reyna að sjá hvort annað á nokkurra vikna fresti. Hann fær nokkra frídaga um hátíðarnar, svo þau eru að skipuleggja að hittast þá,“ sagði einn þeirra. Annar heimildarmaður bætti við: „Timothée talaði stöðugt um Kylie á meðan á tökum Marty Supreme stóð. Hún flaug meira að segja til New York til að heimsækja hann á tökustaðnum, og þau hittust líka í London þegar hann vann við Dune. Þau eru virkilega ástfangin.“ Í viðtali við ELLE síðastliðið haust sagði Jenner að hún vildi halda einkalífi sínu utan sviðsljóssins:„Mér finnst mikilvægt að halda ákveðnum hlutum fyrir sjálfa mig,“ sagði hún. „Það getur verið erfitt að taka eigin ákvarðanir þegar skoðanir alls heimsins blandast inn í það.“ Chalamet tók í svipaðan streng í nýlegu viðtali við Vogue, sem birtist í síðustu viku:„Ég segi það ekki af ótta, ég hef einfaldlega ekkert að segja,“ sagði hann. Hollywood Ástin og lífið Raunveruleikaþættir Tengdar fréttir Þaggar niður í orðrómi um sambandsslit Ástin virðist enn blómstra hjá raunveruleikastjörnunni Kylie Jenner og Hollywood leikaranum Timothée Chalamet, þrátt fyrir háværar sögusagnir um að parið væri að hætta saman. 18. ágúst 2025 17:02 „Ég fæ ekki á broddinn nema Knicks vinni“ Athafnakonan Kylie Jenner og leikarinn Timothee Chalamet eru eitt heitasta par Hollywood í dag. Jenner gaf í vikunni óvænta og spaugilega innsýn inn í kynlífið með Chalamet sem er dyggur stuðningsmaður New York Knicks. 31. maí 2025 17:01 Mest lesið „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Tíska og hönnun Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur Menning Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Lífið Eins og sebrahestur umkringdur ljónum Lífið Ein besta knattspyrnukona landsins frátekin Lífið Sjáðu nýtt og stærðarinnar veitingasvæði í Smáralind Lífið Hörkuhasar þótt persónusköpun skorti Gagnrýni 50+: Framhjáhöldum fjölgar Áskorun Löggunni ekki boðið en mætti tvisvar til Jenner Lífið Fleiri fréttir Slær á sögusagnirnar með lúmskum skilaboðum Eins og sebrahestur umkringdur ljónum Sjáðu nýtt og stærðarinnar veitingasvæði í Smáralind Löggunni ekki boðið en mætti tvisvar til Jenner Binni ætlaði að sjóða kartöflur í hraðsuðukatli Ein besta knattspyrnukona landsins frátekin Leikkonan Sally Kirkland er látin Jana Steingríms og Lilja Ketils héldu bleikt partý Úrslitin réðust í lokaspurningu um mislukkaðan uppfinningamann Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Fellaskóli vann Skrekk Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Fersk og bragðgóð Chimichurri-kryddblanda Kim féll Gleðilegan feðradag: „Við verðum fjögur í apríl“ Umhverfisráðherra á von á barni GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Krakkatían: Skrímslasveitin, söngleikur og framhaldsmynd „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna Sjá meira