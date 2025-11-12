Fundur fólksins veglegur í ár Samúel Karl Ólason skrifar 12. nóvember 2025 09:30 Fundur fólksins hefst í Hörpu klukkan tvö á fimmtudag. Vísir/Vilhelm Fundur fólksins, sem er ráðstefna á vegum Almannaheilla, fer fram á morgun. Um er að ræða stærsta viðburð samtakanna á árinu. Halla Tómasdóttir, forseti, og Inga Sæland, félagsmálaráðherra, eru sérstakir gestir ráðstefnunnar í ár en þar verður fjallað um almannaheillafélög og verður það ert frá ýmsum hliðum í nokkrum málstofum í Hörpu. Tekið verður við spurningum úr sal á öllum málstofunum. Á vef Almannaheilla segir að ráðstefnan sé vegleg í ár og þar bjóðist fólki einstakt tækifæri til að hitta fólk sem hefur eldmóð fyrir uppbyggingu samfélagsins og efla tengslanetið. Fundur fólksins hefst klukkan tvö og eru áhugasamir beðnir um að skrá mætingu sína. Fyrr um daginn verður haldinn viðburður sem kallast Lýðræðishátíð unga fólksins en þar munu um tvö hundruð ungmenni úr grunnskólum Reykjavíkur koma saman og taka þátt í samtali um ýmis málefni. Dagskrá Kl. 14:00-14:45 Ávörp Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra Hildur Tryggvadóttir Flóvenz, formaður Almannaheilla Leiðir til að fjármagna almannaheillafélög Bergljót Borg framkvæmdastjóri Gló stuðningsfélags Willum Þór Þórsson forseti ÍSÍ Umræður – spurningar úr sal Kl. 15:00-15:45 Almannaheillafélög, atvinnulífið og árangursríkt samstarf Ásta S. Fjeldsted forstjóri Festi Tómas Torfason framkvæmdastjóri KFUM og KFUK Guðný Hulda Birgisdóttir fjáröflunarstjóri Krafts Hulda Hjálmarsdóttir og Kristín Þórsdóttir – sagan á bak við perluverkefni Krafts Umræður – spurningar úr sal Kl. 16:00-16:45 Stjórnir og stemning. Hvernig virkjum við fólk til starfa? Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir viðburðastjóri ÍBR Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar Ragnhildur Katla Jónsdóttir upplýsingastjóri Landverndar Umræður – spurningar úr sal Kl.17-17:30 Almannaheillafélög – Ómissandi fyrir samfélagið Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, á samtal við formann Almannaheilla um þýðingu almannaheillafélaga fyrir samfélagið. Kl. 17:30-18 Samhristingur – Ráðstefnugestir fagna góðum degi með spjalli og gleði á ráðstefnusvæðinu Ráðstefnur á Íslandi Mest lesið Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Innlent Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Innlent „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Innlent Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar Innlent Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Fleiri fréttir Dóra Björt hætt við formannsframboðið Á leið í frí en hvergi nærri hættur Fundur fólksins veglegur í ár Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Verða með leiðtogaprófkjör 31. janúar Mikið undir á næsta sáttafundi flugumferðarstjóra Vill hætta að kaupa auglýsingar á samfélagsmiðlum Fimm ára fangelsi fyrir að skera mann á háls Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Sjá meira