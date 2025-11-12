Innlent

Fundur fólksins veg­legur í ár

Samúel Karl Ólason skrifar
Fundur fólksins hefst í Hörpu klukkan tvö á fimmtudag.
Fundur fólksins, sem er ráðstefna á vegum Almannaheilla, fer fram á morgun. Um er að ræða stærsta viðburð samtakanna á árinu.

Halla Tómasdóttir, forseti, og Inga Sæland, félagsmálaráðherra, eru sérstakir gestir ráðstefnunnar í ár en þar verður fjallað um almannaheillafélög og verður það ert frá ýmsum hliðum í nokkrum málstofum í Hörpu. Tekið verður við spurningum úr sal á öllum málstofunum.

Á vef Almannaheilla segir að ráðstefnan sé vegleg í ár og þar bjóðist fólki einstakt tækifæri til að hitta fólk sem hefur eldmóð fyrir uppbyggingu samfélagsins og efla tengslanetið.

Fundur fólksins hefst klukkan tvö og eru áhugasamir beðnir um að skrá mætingu sína. Fyrr um daginn verður haldinn viðburður sem kallast Lýðræðishátíð unga fólksins en þar munu um tvö hundruð ungmenni úr grunnskólum Reykjavíkur koma saman og taka þátt í samtali um ýmis málefni.

Dagskrá

Kl. 14:00-14:45

Ávörp

Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra

Hildur Tryggvadóttir Flóvenz, formaður Almannaheilla

Leiðir til að fjármagna almannaheillafélög

Bergljót Borg framkvæmdastjóri Gló stuðningsfélags

Willum Þór Þórsson forseti ÍSÍ

Umræður – spurningar úr sal

Kl. 15:00-15:45

Almannaheillafélög, atvinnulífið og árangursríkt samstarf

Ásta S. Fjeldsted forstjóri Festi

Tómas Torfason framkvæmdastjóri KFUM og KFUK

Guðný Hulda Birgisdóttir fjáröflunarstjóri Krafts Hulda Hjálmarsdóttir og Kristín Þórsdóttir – sagan á bak við perluverkefni Krafts

Umræður – spurningar úr sal

Kl. 16:00-16:45

Stjórnir og stemning. Hvernig virkjum við fólk til starfa?

Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ

Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir viðburðastjóri ÍBR

Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar

Ragnhildur Katla Jónsdóttir upplýsingastjóri Landverndar

Umræður – spurningar úr sal

Kl.17-17:30

Almannaheillafélög – Ómissandi fyrir samfélagið

Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, á samtal við formann Almannaheilla um þýðingu almannaheillafélaga fyrir samfélagið.

Kl. 17:30-18

Samhristingur – Ráðstefnugestir fagna góðum degi með spjalli og gleði á ráðstefnusvæðinu

