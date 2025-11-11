Jana Steingríms og Lilja Ketils héldu bleikt partý Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 11. nóvember 2025 14:02 Jana og Lilja héldu glæsilegan viðburð til styrktar Bleiku slaufunnar á dögunum. Vísir/Sigga Ella Jógakennararnir og vinkonurnar Kristjana Steingrímsdóttir, jafnan þekkt sem Jana Steingríms heilsukokkur, og Lilja Ketilsdóttir stóðu nýverið fyrir bleikum góðgerðarviðburði á Sjálandi í Garðabæ. Fjöldi kvenna naut kvöldsins saman og styrkti í leiðinni gott málefni, en allur ágóði viðburðarins rann óskiptur til Krabbameinsfélagsins og Bleiku slaufunnar. Viðburðurinn fór fram fimmtudaginn 30. október og var helgaður vellíðan, sjálfsrækt og innri ró. Markmiðið var að skapa rými þar sem konur gætu tekið sér stund til að hægja á, snúa inn á við og efla vitund um eigið jafnvægi. Við komuna var gestum boðið upp á hollar og bragðgóðar veitingar úr smiðju Jönu. Hjónin Ragnheiður Gröndal og Guðmundur Pétursson fluttu ljúfa tónlist og Sigrún frá Happy Hips fræddi gesti um vagus-taugina og mikilvægi hennar fyrir líkamlega og andlega heilsu. Síðar um kvöldið buðu þær Jana og Lilja upp á rólegt Yin jóga, dans og öndunaræfingar, og í lokin fór fram kærleikshugleiðsla og tónheilun með Áshildi Hlín Valtýsdóttur sem skapaði kyrrð og innri tengingu. Kvöldinu lauk svo með veglegu happdrætti og notalegri samverustund. Ljósmyndir frá kvöldinu tók Sigríður Ella ljósmyndari. Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Vísir/Sigga Ella Samkvæmislífið Garðabær Mest lesið Hörkuhasar þótt persónusköpun skorti Gagnrýni Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Lífið Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Lífið Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Ungir „gúnar“ í essinu sínu Tíska og hönnun Kim féll Lífið Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Lífið Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Lífið Fellaskóli vann Skrekk Lífið Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Lífið Fleiri fréttir Úrslitin réðust í lokaspurningu um mislukkaðan uppfinningamann Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Fellaskóli vann Skrekk Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Fersk og bragðgóð Chimichurri-kryddblanda Kim féll Gleðilegan feðradag: „Við verðum fjögur í apríl“ Umhverfisráðherra á von á barni GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Krakkatían: Skrímslasveitin, söngleikur og framhaldsmynd „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna Elskar að bera klúta Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni Sjá meira