Úrslitin réðust í lokaspurningu um mislukkaðan uppfinningamann Stefán Árni Pálsson skrifar 11. nóvember 2025 13:00 Kviss sjaldan verið jafn spennandi. Í síðasta þætti af Kviss mættust Valur og Víkingur. Lið Vals skipuðu Dóra Júlía og Jóhann Alfreð og í liði Víkinga voru Birta Björnsdóttir og Tómas Þór Þórðarson. Það má með sanni segja að keppnin hafi verið hörð og æsispennandi. Um var að ræða viðureign í átta liða úrslitum og sæti í undanúrslitum undir. Allt var galopið þegar kom að lokaspurningunni og var þá spurt um heimsfræga byggingu. Eitt sinn stökk uppfinningamaður, sem hafði verið að þróa fallhlífar, fram af byggingunni og lést við það. Hér að neðan má sjá hvernig keppnin endaði. Klippa: Spurt var um byggingu sem maður stökk fram af Kviss