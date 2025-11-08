Lífið

Hættir við keppni í Ung­frú al­heimi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Helena Hafþórsdóttir var krýnd Ungfrú Ísland í apríl síðastliðnum.
Helena Hafþórsdóttir O'Connor sem hlaut titilinn Ungfrú Ísland fyrr í ár og þar með farseðil á Ungfrú alheim sem fram fer í Taílandi hefur dregið sig úr keppni vegna veikinda.

Teymi hennar greinir frá því í færslu á samfélagsmiðlum að hún hafi glímt við veikindi undanfarna daga. Henni sé farið að batna en hafi samt sem áður ákveðið að hætta keppni.

„Það hryggir okkur gífurlega að tilkynna að hún hafi af persónulegum ástæðum tekið þá erfiðu ákvörðun að draga sig úr Ungfrú alheimi í Taílandi,“ segir í færslunni.

Helena er tuttugu ára gömul og vinnur sem vaktstjóri á Te og kaffi auk þess að stunda sálfræði í háskóla.

Ungfrú Ísland Miss Universe Iceland

