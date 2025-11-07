Ari Edwald, lögfræðingur og fyrrverandi forstjóri Mjólkursamsölunnar, og Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður Miðflokksins eru nýtt par. Þau hafa sést saman undanfarna mánuði og virðist ástin blómstra á milli þeirra.
Ari hefur lengi verið virkur í atvinnulífinu á Íslandi. Hann var um árabil forstjóri 365 miðla. Áður en hann tók við því starfi var hann framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Þar áður var hann aðstoðarmaður dóms- og kirkjumálaráðherra og aðstoðarmaður sjávarútvegsráðherra.
Frá 2015 til 2020 var hann forstjóri Mjólkursamsölunnar en árið 2020 færði hann sig um set til dótturfyrirtækis MS, Ísey útflutnings ehf.
Ingibjörg starfaði í utanríkisþjónustunni í um 25 ár, meðal annars sem sendiherra Íslands í Ósló frá 2019 til 2022, og sem stjórnarformaður Íslenska fæðuklasans til ársins 2024.
Ari er fæddur árið 1964 og Ingibjörg 1970.