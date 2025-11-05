„Það hefur verið lærdómsríkt og krefjandi á stundum, en fyrst og fremst alveg ofboðslega gefandi,“ segir Aldís Eik Arnarsdóttir, verkefnastjóri hjá 66°Norður. Fyrirtækið efndi til viðburðar í Höfuðstöðinni í gær í samstarfi við UN Women á Íslandi.
Tilgangur viðburðarins var tvíþættur: annars vegar að kynna sameiginlegt verkefni 66°Norður og UN Women á Íslandi í samstarfi við SADA Cooperative í Tyrklandi; hins vegar að blása til listasmiðju í anda Höfuðstöðvarinnar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá UN Women.
Í smiðjunni unnu gestir með vörur frá SADA Cooperative, fyrirtæki sem var stofnað af konum á flótta í samstarfi við tyrkneskar konur með stuðningi UN Women í Tyrklandi. Markmið verkefnisins er að efla félagsleg tengsl, atvinnutækifæri og fjárhagslegt sjálfstæði kvennanna sem standa að baki SADA.
Gestir gátu skreytt og sérsniðið vörurnar, meðal annars með efnisafgöngum úr framleiðslu 66°Norður. Sköpunarkrafturinn var allsráðandi og skreyttu gestir töskur hver með sínu nefi, líkt og sjá má á myndunum hér að neðan.