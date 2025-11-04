Lífið

Það var margt um manninn á frumsýningu Hamlet síðastliðið föstudagskvöld.
Margt var um manninn á frumsýningu Hamlets í Borgarleikhúsinu síðastliðið föstudagskvöld, þegar eitt frægasta leikverk sögunnar, Hamlet, var sýnt fyrir fullum sal.

Hamlet er ein kunnasta persóna leikhúsbókmenntanna, í senn elskaður og óbærilegur, réttsýnn og syndugur, tvístígandi á mörkum sjálfsskoðunar og sjálfsréttlætingar.

Leikstjóri sýningarinnar er Kolfinna Nikulásdótti. Með burðarhlutverkin fara þau Sigurbjartur Sturla Atlason sem Hamlet og Berglind Alda Ástþórsdóttir sem Ófelía. 

Með önnur hlutverk fara Hákon Jóhannesson, Hilmir Snær Guðnason, Hjörtur Jóhann Jónsson, Sólveig Arnarsdóttir og Vilhelm Neto.

Meðal gesta voru Unnur Birna Backman og plötusnúðurinn Daði Ómarsson, Unnsteinn Manuel Stefánsson, Jakob Birgisson, Logi Pedro, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, fyrrverandi og núverandi Borgarleikhússtjóri, Brynhildur Gunnlaugsdóttir og Egill Heiðar Anton Pálsson, svo fáir einir séu nefndir.

María Kristjánsdóttir var á staðnum og myndaði gesti,

Borgarleikhússtjóri núverandi og fyrrverandi með fleirum góðum.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Unnur Birna og Daði.
Kristín Eysteinsdóttir og Signý Scheving.
Stefanía Linnet og Jakob van Oosterhout.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Elínborg Una Einarsdóttir og Egill „Spider-Man“ Andrason
Arnhildur Brynhildardóttir og Brynhildur Kristinsdóttir.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Luna í góðum gír,Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Hjónin Brynja Hjálmsdóttir og Tumi Árnason með Jóhönnu Rakel.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Skúli Helgason og Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Bachman.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Unnsteinn Manuel Stefánsson.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Þórdís Nadia Semichat og Eva Halldóra.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Urður Hákonardóttir með vinkonum.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Þóra Karitas og Sigurður.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Logi Pedro og Rafn Kumar.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Heiða Björg borgarstjóri, Hrannar og Líf Magneu.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Hjónin Jakob Birgisson og Sólveig Einarsdóttir.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Maðurinn bak við Húgó, hann er að vestan.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Erla Björg Gunnarsdóttir og Karl Ferdinand Thorarensen.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Tinna Ýr Jónsdóttir og Guðlaug Rún Margeirsdóttir.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Sætar skvísur.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Tómas Arnar og Vilberg.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Patrekur Jaime og Binni Glee ásamt vinkonu.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Systkinin Starkaður og Kristín.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Bolli Már og Berglind Halla.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Birta og Brynja Björnsdætur.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Gunnar Hansson í góðum félagsskap.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
Steiney Skúladóttir með tveimur flottum.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir
