Stjörnupar og hafnfirsk systkini sáu stærsta harmleik sögunnar Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 4. nóvember 2025 15:11 Það var margt um manninn á frumsýningu Hamlet síðastliðið föstudagskvöld. Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Margt var um manninn á frumsýningu Hamlets í Borgarleikhúsinu síðastliðið föstudagskvöld, þegar eitt frægasta leikverk sögunnar, Hamlet, var sýnt fyrir fullum sal. Hamlet er ein kunnasta persóna leikhúsbókmenntanna, í senn elskaður og óbærilegur, réttsýnn og syndugur, tvístígandi á mörkum sjálfsskoðunar og sjálfsréttlætingar. Leikstjóri sýningarinnar er Kolfinna Nikulásdótti. Með burðarhlutverkin fara þau Sigurbjartur Sturla Atlason sem Hamlet og Berglind Alda Ástþórsdóttir sem Ófelía. Með önnur hlutverk fara Hákon Jóhannesson, Hilmir Snær Guðnason, Hjörtur Jóhann Jónsson, Sólveig Arnarsdóttir og Vilhelm Neto. Meðal gesta voru Unnur Birna Backman og plötusnúðurinn Daði Ómarsson, Unnsteinn Manuel Stefánsson, Jakob Birgisson, Logi Pedro, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, fyrrverandi og núverandi Borgarleikhússtjóri, Brynhildur Gunnlaugsdóttir og Egill Heiðar Anton Pálsson, svo fáir einir séu nefndir. María Kristjánsdóttir var á staðnum og myndaði gesti, Borgarleikhússtjóri núverandi og fyrrverandi með fleirum góðum.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Unnur Birna og Daði. Kristín Eysteinsdóttir og Signý Scheving. Stefanía Linnet og Jakob van Oosterhout.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Elínborg Una Einarsdóttir og Egill „Spider-Man" Andrason Arnhildur Brynhildardóttir og Brynhildur Kristinsdóttir.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Luna í góðum gír,Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Hjónin Brynja Hjálmsdóttir og Tumi Árnason með Jóhönnu Rakel.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Skúli Helgason og Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Bachman.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Unnsteinn Manuel Stefánsson.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Þórdís Nadia Semichat og Eva Halldóra.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Urður Hákonardóttir með vinkonum.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Þóra Karitas og Sigurður.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Logi Pedro og Rafn Kumar.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Heiða Björg borgarstjóri, Hrannar og Líf Magneu.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Hjónin Jakob Birgisson og Sólveig Einarsdóttir.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Maðurinn bak við Húgó, hann er að vestan.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Erla Björg Gunnarsdóttir og Karl Ferdinand Thorarensen.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Tinna Ýr Jónsdóttir og Guðlaug Rún Margeirsdóttir.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Sætar skvísur.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Tómas Arnar og Vilberg.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Patrekur Jaime og Binni Glee ásamt vinkonu.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Systkinin Starkaður og Kristín.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Bolli Már og Berglind Halla.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Birta og Brynja Björnsdætur.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Gunnar Hansson í góðum félagsskap.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Steiney Skúladóttir með tveimur flottum.Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Ljósmynd/María Kristjánsdóttir Samkvæmislífið Leikhús