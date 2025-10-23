Matur

„Tákn­mynd ítalskrar matar­gerðar“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Það er einhver rómantík og sjarmi yfir ítalskri matargerð.
Það er einhver rómantík og sjarmi yfir ítalskri matargerð. Instagram

Það er einhver rómantík og sjarmi yfir ítalskri matargerð. Ása María Reginsdóttir, eigandi veitingastaðarins Olifa, deilir reglulega ítölskum uppskriftum á Instagram-síðu sinni sem einkennast af fáum hráefnum og ferskleika. Að þessu sinni kynnir hún rétt sem hún segir vera táknmynd ítalskrar matargerðar.

Rétturinn samanstendur af safaríku, grilluðu nautakjöti, fersku klettasalati, nýkreistri sítrónu og parmesanosti, toppaður með góðri ólífuolíu.

„Þetta er hið ómótstæðilega bragð Miðjarðarhafsins,“ segir Ása María.

„Þetta er einn af þessum réttum sem mér finnst að allir ættu að kunna, því hann endurspeglar það sem ítölsk matargerð snýst um — einfaldleika, gæði og virðingu fyrir hráefnunum.“

„Tagliata ruccola e grana“

Hráefni:

Heil nautasteik 400–500gr (t.d. contre-filet, entrecôte eða ribeye)

• Olifa ólífuolía fyrir háan hita, 1–2 msk (til að smyrja kjötið áður en það fer á grillið)

• Olifa extra virgin ólífuolía eftir smekk

• Ferskt klettasalat

• Olifa Parmigiano Reggiano ostur

• Sítróna og salt

Aðferð:

Kveiktu á grillinu og hitaðu kolin þar til þau glóa vel. Það sem skiptir mestu máli er að ristin sé vel heit til að fá fallega grillað kjöt og jafna eldun.

Undirbúum kjötið:

Taktu steikina úr kæli 1–2 klst áður en hún fer á grillið svo hún nái stofuhita. Þurrkaðu hana vel með eldhúspappír. Nuddaðu kjötið með hitaþolinni Olifa olíu og stráðu salti á báðar hliðar. Þetta hjálpar til við að loka yfirborðinu og kemur í veg fyrir að kjötið festist á grillinu.

Grillum kjötið:

Leggðu kjötið á mjög heitt grillið og grillaðu það eftir þykkt og tegund. Ekki hreyfa við kjötinu meðan það grillast. Leyfðu gylltu grillförunum að myndast í rólegheitunum en það er merki um hið svokallaða Maillard-viðbragð sem við viljum fá á kjötið.

Hvílum kjötið:

Þegar kjötið er tilbúið, leggðu það á disk eða bretti með álpappír og leyfðu því að hvíla í 2–3 mínútur. Þannig dreifist safinn aftur um kjötið og það verður mjúkt þegar við skerum það.

Skerum kjötið og berum það fram:

Skerðu kjötið þvert á trefjarnar í um 1 cm þykkar sneiðar. Raðaðu svo sneiðunum á skurðarbretti/stórt fat og dreifðu því næst yfir klettasalatinu, parmigiano ostaflögum, salti og vel af þinni uppáhalds Olifa EVOO ólífuolíu ( td IGP Puglia, Toscano eða Sikiley). Að lokum kreistu sítrónuna yfir fyrir ferskt og safaríkt “touch”.

Matur Uppskriftir Ítalía


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.