Lífið

Heitasta listapar landsins á djamminu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör á Auto um helgina.
Það var líf og fjör á Auto um helgina. SAMSETT

Það var tryllt fjör á næturklúbbnum Auto um síðustu helgi en staðurinn fagnaði fjögurra ára afmæli með pomp og prakt. Plötusnúðurinn Daði Ómars þeytti skífum, rísandi stjarnan Alaska tróð upp og ástin var í loftinu.

Unnur Birna Backman, ein heitasta leikkona landsins, stóð fyrir aftan DJ borðið með sínum heittelskaða Daða og var í góðum fíling. Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: 

Mikið stuð!Róbert Arnar
Flöskur og blys er til flottara kombó!Róbert Arnar
Góðar víbrur!Róbert Arnar
Gellur!Róbert Arnar
Alaska Reykjavíkurdrottning.Róbert Arnar
Algjörar pæjur á klúbbnum.Róbert Arnar
Þessar voru í stuði! Róbert Arnar
Unnur Backman og Daði Ómars kærustupar. Róbert Arnar
Daði þeytti skífum eins og enginn væri morgundagurinn.Róbert Arnar
Grúví!Róbert Arnar
Gellustuð!Róbert Arnar
Drottningin Alaska!Róbert Arnar
Gugga í gúmmíbát og Elvar Orri rísandi stjarna í fíling á klúbbnum. Gugga er að fara af stað með djammþætti á Sýn fljótlega, ekkert eðlilega spennandi.Róbert Arnar
Marínó Máni er flottur í auganu núna eftir golfkúluslysið fræga.Róbert Arnar
Vinirnir Nína Melsteð, Aron Mola og Styrmir.Róbert Arnar
Brjálað stuð!Róbert Arnar
Hot model og gott grúv.Róbert Arnar
Reykvél og læti.Róbert Arnar
Elvar og Gugga settu upp stút!Róbert Arnar
Algjör skvísa þessi með Stellu McCartney tösku á klúbbnum og í hvítu satíni. Óhrædd við áhættu og við erum að elska það!Róbert Arnar
Nína, Sandra og Lizzy pæjur í svörtu.Róbert Arnar
Djamm í kvöld!Róbert Arnar
Stuð að eilífu.Róbert Arnar
Þessi töffari lék listir sínar á barnum. Róbert Arnar
Systkinin Nína og Styrmir í stuði.Róbert Arnar
Kátar á klúbbnum.Róbert Arnar
Aron Mola og Nína sætu!Róbert Arnar
Sandra og Lizzy glæsilegar.Róbert Arnar
Lizzy og Nína í fíling.Róbert Arnar
Gugga og Elvar Orri í stuði.Róbert Arnar
Samkvæmislífið Reykjavík Næturlíf


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.