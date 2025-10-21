Heitasta listapar landsins á djamminu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. október 2025 20:00 Það var líf og fjör á Auto um helgina. SAMSETT Það var tryllt fjör á næturklúbbnum Auto um síðustu helgi en staðurinn fagnaði fjögurra ára afmæli með pomp og prakt. Plötusnúðurinn Daði Ómars þeytti skífum, rísandi stjarnan Alaska tróð upp og ástin var í loftinu. Unnur Birna Backman, ein heitasta leikkona landsins, stóð fyrir aftan DJ borðið með sínum heittelskaða Daða og var í góðum fíling. Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: Mikið stuð!Róbert Arnar Flöskur og blys er til flottara kombó!Róbert Arnar Góðar víbrur!Róbert Arnar Gellur!Róbert Arnar Alaska Reykjavíkurdrottning.Róbert Arnar Algjörar pæjur á klúbbnum.Róbert Arnar Þessar voru í stuði! Róbert Arnar Unnur Backman og Daði Ómars kærustupar. Róbert Arnar Daði þeytti skífum eins og enginn væri morgundagurinn.Róbert Arnar Grúví!Róbert Arnar Gellustuð!Róbert Arnar Drottningin Alaska!Róbert Arnar Gugga í gúmmíbát og Elvar Orri rísandi stjarna í fíling á klúbbnum. Gugga er að fara af stað með djammþætti á Sýn fljótlega, ekkert eðlilega spennandi.Róbert Arnar Marínó Máni er flottur í auganu núna eftir golfkúluslysið fræga.Róbert Arnar Vinirnir Nína Melsteð, Aron Mola og Styrmir.Róbert Arnar Brjálað stuð!Róbert Arnar Hot model og gott grúv.Róbert Arnar Reykvél og læti.Róbert Arnar Elvar og Gugga settu upp stút!Róbert Arnar Algjör skvísa þessi með Stellu McCartney tösku á klúbbnum og í hvítu satíni. Óhrædd við áhættu og við erum að elska það!Róbert Arnar Nína, Sandra og Lizzy pæjur í svörtu.Róbert Arnar Djamm í kvöld!Róbert Arnar Stuð að eilífu.Róbert Arnar Þessi töffari lék listir sínar á barnum. Róbert Arnar Systkinin Nína og Styrmir í stuði.Róbert Arnar Kátar á klúbbnum.Róbert Arnar Aron Mola og Nína sætu!Róbert Arnar Sandra og Lizzy glæsilegar.Róbert Arnar Lizzy og Nína í fíling.Róbert Arnar Gugga og Elvar Orri í stuði.Róbert Arnar Samkvæmislífið Reykjavík Næturlíf Mest lesið Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Lífið Furðuleg forréttindablinda Gagnrýni Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna Lífið Innlit: „Ég bý í draumahúsinu“ Lífið „Sextán ára stelpa hefur lítið að gera við svona háa upphæð“ Lífið Heitasta listapar landsins á djamminu Lífið Lína orðin að „peningasjúkum TikTok-trúði“ eða sjálfsögð markaðssetning? Menning Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Bíó og sjónvarp Hiti í Hringekjunni Tíska og hönnun Sýna(r)brjóstin, sýna stuðning Lífið Fleiri fréttir Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna „Sextán ára stelpa hefur lítið að gera við svona háa upphæð“ Sýna(r)brjóstin, sýna stuðning Brjánn ávarpaði alla áhorfendur leiksins rétt fyrir upphafsflautið Innlit í þriggja hæða veitingastaðinn Bryggjuhúsið sem er í húsi frá 1863 Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Innlit: „Ég bý í draumahúsinu“ „Gerði grín að líkamanum mínum og sagði að ég ætti að tala minna“ Óttast að hann sé fyrsta fórnarlamb flugunnar Fögnuðu fallegri og óvæntri vináttu Svikarar höfðu fjórar milljónir af Aroni Can „Setti sjálfa mig í fyrsta sæti og hef aldrei verið hamingjusamari“ Hvetur hávaxnar stelpur til að vera stoltar af hæð sinni Stjörnulífið: „Bið ekki um meira“ „Við María eigum rosalega fallegt samband og erum þakklát hvort fyrir annað“ Nóa-Siríus fjölskyldan fyrrverandi selur súkkulaðihöll Fær ógeðistilfinningu eftir fullnægingu Hugleiki Dagssyni hent út af Facebook Áhrifavaldur greiddi sextán milljónir fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum: „Hvar eru allir peningarnir?” Íslenska stelpan sem eltir drauminn í Los Angeles Sam Rivers úr Limp Bizkit látinn Krakkatían: IKEA-geitin, októberfest og reikistjarna Tveir skiptu með sér sjöfalda pottinum Dýri kveður Íþróttaálfinn eftir tuttugu ár Fjögur hundruð milljónir króna í skjalatösku í Hveragerði Fjórir á lista Páls hættir við „Vinir mínir settu stöðugt út á mig og niðurlægðu mig“ Mikil og góð stemning á uppskeruhátíð Skaftárhrepps Sjá meira