Liðin 5 ár frá því ég, fyrstur manna, ljóstraði upp um blóðmeramálið 14. jan. 2020 í grein á heimildins.is og hefur hlotið viðurkenningu frá 1700 lesendum Heimildarinnar heitinnar.
Samfélagið allt fór um tíma bókstaflega á hvolf eftir birtingu hennar. Málið þótti og þykir svo níðingslegt.
Nú hafa íslensk og útlensk dýraverndunarsamtök sankað að sér 300 þús. undirskriftum skv. mbl.is sem hafa verið afhentar ráðherra dýraverndarmála á Íslandi Hönnu Katrínu, sem líklega engan áhuga hefur á málinu þrátt fyrir að vera Evrópusinni, sem Viðreisnarforystusauður. Blóðtaka úr merum er fordæmd í öllum Evrópulöndum utan Íslands.
Með Hönnu Katrínu í ríkisstjórn situr flokkurinn Flokkur fólksins. Formaður þess flokks, Inga Sæland er þagnaður. Hafði hún um málið hæst allra þingmanna í stjórnarandstöðu. Um leið og sætið var í sjónmáli virðist svo sem hún hafi sett málfrelsi sitt um blóðmeramálið í gíslingu. - Þingmenn eiga þó að heita frjálsir sannfæringa sinna. Svo sérkennilegar eru áherslur þess flokks að mikilvægara þykir honum, skv. miðlum þegar þetta er skrifað, að skikka bændur í meirapróf heldur en að berjast gegn blóðmerahaldi.
Áhrifamenn fjórða valdsins virðast löngu búnir að missa áhuga á blóðmeramálinu, sem er virkilega miður.
Eftir stendur að blóðmeramálið er eitt mesta dýraníð á Íslandi.
Það vekur með mér óhug að völdin þrjú, þing, framkvæmdavald með pressu frá því fjórða, fjölmiðlum, skuli ekki hafa stöðvað þennan hrottaskap gagnvart blóðmerum og föllnum folöldum þeirra. 5 árum eftir að upplýst var um þetta mikla dýraníð er ennþá verið að níðast á blóðmerum og Matvælastofnun dansar með níðinu.
Upphaf umfjöllunar um blóðmeraníðið má finna á þessum tengli.
Höfundur er dýraverndarlögfræðingur.
Hjörtur Hjartarson skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Sema Erla Serdaroglu skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Kolbrún Georgsdóttir skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Þorsteinn Siglaugsson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Jónína Kárdal,Svandís Sturludóttir skrifar
Högni Elfar Gylfason skrifar
Guðbjörg Jónsdóttir,Helga Tryggvadóttir,Sigurdís Haraldsdóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Elín Karlsdóttir skrifar
Helgi Sigurður Haraldsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Helgi Héðinsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Bogi Nils Bogason skrifar
Sigríður Margrét Oddsdóttir skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigríður Gunnarsdóttir skrifar
Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Tryggvi Helgason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Kristjana Fenger skrifar