Á himninum hrannast upp óveðursskýin og íþróttahreyfingin gerir hvað hún getur til að benda yfirvöldum landsins, ríki og sveitarfélögum á það hvað er að gerast. Eins og oft áður þá gengur hægt að fá athygli frá þessum aðilum, hvað þá aðgerðir.
Umhverfi okkar sem störfum í hreyfingunni hefur sjaldan verið erfiðara. Við gerum okkur grein fyrir ábyrgð okkar á því að skipuleggja íþróttastarf fyrir börn og unglinga, félagsstarf ofl. Því leggjum við áherslu á það að vera með vel menntaða þjálfara, fagmenntað starfsfólk og viðbragðsáætlanir til taks ef eitthvað út af ber. Til að tryggja það að allir geti tekið þátt er síðan reynt að hafa æfinga og þátttökugjöld ekki of há svo þau komi ekki í veg fyrir þátttöku, þrátt fyrir að þau þá dugi ekki fyrir þeim kostnaði.
Hvað er þá til ráða? Jú, hækka æfinga- og þátttökugjöld svo þau dugi fyrir rekstri, barna og unglingastarfsins, fjáraflanir eða sækjast eftir stuðning yfirvalda, sem á tillidögum, mæra starf hreyfingarinnar og nauðsyn hennar, fyrir æsku landsins. Dæmi eru um að innheimt æfingagjöld hjá sumum félögum dugi aðeins fyrir 60-70% af kostnaði við þjálfun, barna og unglinga. Það er deginum ljósara að eitthvað verður að breytast. Fjáraflanir íþróttafélaga, eingöngu til að halda daglegu starfi gangandi er ekki boðlegt og enginn fæst til að taka þátt í því. Sífellt erfiðara er að fá fólk til sjálfboðaliðastarfs og dæmi um að greiða þurfi foreldrum og forráðamönnum fyrir að taka þátt í fjáröflunar verkefnum s.s mótahaldi hjá félögum, til lækkunar æfingagjalda.
Hér hef ég eingöngu horft á barna og unglingastarf, en ef við horfum á meistaraflokkastarf, þá er myndin allt önnur og mun verri. En það starf er jafn nauðsynlegt og framhald af barna og unglingastarfinu og markmið margra að komst þangað og síðan í landslið eða atvinnumennsku erlendis.
Staðan er sú að við í íþróttahreyfingunni ítrekum ósk okkar um að yfirvöld taki alvarlega það sem við erurm að benda á og taki við okkur samtalið um umhverfi hreyfingarinnar, skattamál, fjármál, lagaumhverfi, fjárframlög ofl. Ef ekkert verður að gert þá kemur að því að mörg íþróttafélög hætta starfsemi, skella í lás og bjóða sveitarfélögunum að taka við þessu starfi, því áfram verður gerð krafa um að íþróttastarf verði í boði í nærumhverfinu.
Höfundur er formaður Ungmennafélags Selfoss og stjórnarmaður í Ungmennafélagi Íslands.
Helgi Sigurður Haraldsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Helgi Héðinsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Bogi Nils Bogason skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Sigríður Margrét Oddsdóttir skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigríður Gunnarsdóttir skrifar
Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Tryggvi Helgason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Kristjana Fenger skrifar
Gísli Garðarsson,Steinunn Rögnvaldsdóttir skrifar
Haraldur Freyr Gíslason skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar
Björn Teitsson skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Sólveig Rán Stefánsdóttir skrifar
Hildur Hauksdóttir skrifar
Björg Eva Erlendsdóttir skrifar
Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar
Stefan C. Hardonk skrifar
Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar
Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar
Inger Erla Thomsen skrifar
Helga Dagný Sigurjónsdóttir skrifar
Rósa Guðbjartsdóttir skrifar