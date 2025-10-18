Mbappé getur ekki keyrt nýja bílinn sinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. október 2025 07:02 Kylian Mbappé getur ekki sest undir stýri á nýja bílnum sínum. EPA/MAXIM SHIPENKOV Franska stórstjarnan Kylian Mbappé fer hratt yfir á fótboltavöllunum en hann er ekki sinn eigin herra á götum úti. Mbappé er orðinn 26 ára gamall og hefur verið lengi í hópi launahæstu fótboltamanna heims. Frakkinn er með alls konar styrktarsamninga og þar á meðal við bílaframleiðanda. Mbappé fékk nýlega sinn eigin sérútbúna BMW í gegnum samstarf Real Madrid og BMW en hann getur samt ekki keyrt bílinn sjálfur. Ástæðan er að Mbappé hefur ekki enn náð ökuprófinu og má því ekki keyra bílinn löglega. Mbappé hefur áður útskýrt að það hafi aldrei verið forgangsatriði að taka bílpróf þar sem fótboltaferill hans hófst svo snemma. Hann treystir yfirleitt á foreldra sína eða einkabílstjóra til að keyra sig á æfingar og viðburði. Hvort nýi BMW-bíllinn sannfæri Mbappé loksins um að klára bílprófið verður að koma í ljós en margir klóra sér eflaust í höfðinu yfir því að kappinn hafi ekki drifið í þessu. View this post on Instagram A post shared by Goal (@goal) Spænski boltinn Mest lesið Ísland eignaðist tvo heimsmeistara í Höfðaborg í dag Sport Mbappé getur ekki keyrt nýja bílinn sinn Fótbolti Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Enski boltinn Allir fæddir í Hollandi en gætu tekið metið af Íslandi Fótbolti „Ég spila fyrir mömmu mína“ Fótbolti „Það var engin liðsheild hjá liðinu mínu í kvöld“ Sport „Frábær stemning og ég er ánægður að sjá fólkið okkar aftur“ Sport Þorleifur sýndi brautina fyrir HM í bakgarðshlaupum fyrir helgina Sport Uppgjörið: Keflavík - Stjarnan 92-71| Meistararnir teknir til slátrunar Körfubolti Leikjahæsti Valsmaðurinn á förum frá félaginu Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mbappé getur ekki keyrt nýja bílinn sinn Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Allir fæddir í Hollandi en gætu tekið metið af Íslandi „Ég spila fyrir mömmu mína“ Strasbourg nálægt því að vinna Evrópumeistarana í toppslagnum Leikjahæsti Valsmaðurinn á förum frá félaginu Amorim ræddi stuðningsyfirlýsinguna frá Ratcliffe: „Ég vil ekki hugsa þannig“ Áhrifamaður innan fótboltans skotinn til bana Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd Potter á að töfra Svía inn á HM Wildcard-liðið hans Alberts: Þrír frá Arsenal en langar ekki að velja Salah Flýta sér hægt og halda spilunum þétt að sér Blikar mæta dönsku meisturunum í 16-liða úrslitum Gullkálfurinn Gunnar: „Stemningin var rafmögnuð“ Skjátlaðist um Palmer sem verður lengi frá keppni Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Mamardashvili í markinu gegn United Ronaldo þénar 150 milljónum meira en Messi Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Báru saman lið Rikka G og Egils Ploder í Fantasýn: „Rikka gengur aðeins betur“ Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi „Skora á yfirvöld að afturkalla þessa huglausu ákvörðun“ Flytur langt í burtu frá Ítalíu ef liðið hans kemst ekki á HM Prufa ný VAR-spjöld fyrir þjálfara FIFA segir að Trump geti tekið HM-leiki af bandarískum borgum Boltinn var inni og Glódís Perla fagnaði dramatískum sigri Vinicius Junior bauð í svaka partý en gæti endað í fangelsi Gæti náð Liverpool-leiknum Diljá og félagar náðu ekki að snúa við blaðinu Hatrið á sér heillanga sögu: Hitað upp fyrir uppgjör ensku risanna Sjá meira