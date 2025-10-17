Lífið

Ingunn Svala kaupir glæsihús Jóhanns Bergs á Arnar­nesi

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Ingunn Svala Leifsdóttir, framkvæmdastjóri Olís, hefur fest kaup á einbýlishúsi við Tjaldanes á Arnarnesi. Húsið var áður í eigu knattspyrnumannsins Jóhanns Bergs Guðmundssonar og eiginkonu hans, lögfræðingsins Hólmfríðar Björnsdóttur. Kaupsamningur var undirritaður þann 9. október.

Ingunn setti nýverið raðhús sitt við Ljósakur 18 á sölu, en það er enn óselt. Húsið er rúmlega 330 fermetrar að stærð, á þremur hæðum og byggt árið 2009. Nú er óskað eftir tilboði í eignina.

Húsið við Tjaldanes er 334 fermetrar að stærð á tveimur hæðum, byggt árið 1973. 

Efri hæðin er opin og björt með samliggjandi eldhúsi og borðstofu. Úr borðstofunni er gengið upp í stóra stofu með fallegum gasarini sem einnig opinn inn í borðstofuna. Útgengt er úr stofurýminu á rúmgóðar, flísalagðar svalir. Á hæðinni er einnig glæsileg hjónasvíta með fataherbergi, baðherbergi og sjónvarpsherbergi.

Úr holinu liggur hringstigi niður á neðri hæðina, þar sem eru svefnherbergi, baðherbergi, geymsla, bar, tómstundaherbergi og þvottahús. Útgengt er í stóran garð með heitum potti og verönd.

Í húsinu eru samtals fjögur svefnherbergi og þrjú baðherbergi.

