Umboðsmaður Alþingis hefur annan daginn í röð ávítað stjórnvöld fyrir seinagang í svörum og beint þeim tilmælum til ráðuneytis að það hagi upplýsingagjöf og samskiptum þannig að hann geti rækt lögbundið hlutverk sitt.
Umrætt mál varðar ónefnt félag, sem leitaði til Umboðsmanns með kvörtun sem beindist að matvælaráðuneytinu, sem nú er atvinnuvegaráðuneytið. Kvörtunin laut að töfum á meðferð ráðuneytisins á stjórnsýslukæru sem varðaði ákvörun Fiskistofu um að fella niður aflahlutdeild skips í eigu félagsins.
Sagði í kvörtuninni að ráðuneytið hefði ítrekað tilkynnt um fyrirsjáanlegar tafir og viðhaft yfirlýsingar um fyrirætlanir um afgreiðslu málsins, sem hefðu svo brugðist.
Fram kemur í áliti Umboðsmanns að málið hafi verið til meðferðar í ráðuneytinu í rúmt ár þegar gagnaöflun lauk. Þá hefðu áætlanir um það hvenær afgreiðslu málsins væri að vænta brugðist í 26 skipti.
Einnig gætu skýringar um að málið væri flókið, umfangsmikið og einstakt aðeins skýrt langan afgreiðslutíma að hluta og þá leiddu ríkir fjárhagslegir hagsmunir félagsins af úrlausn málsins til þess að sérstök ástæða hefði verið til að hraða meðferð þess.
Afgreiðslutíminn hefði þannig ekki verið í samræmi við stjórnsýslulög.
Í álitinu finnur Umboðsmaður einnig að skýringum ráðuneytisins á því hvers vegna áætlanir þess um afgreiðslu málsins hefðu brugðist svo oft og segir þær ófullnægjandi.
Umboðsmaður taldi einnig drátt á svörum til embættisins aðfinnsluverðan og óútskýraðan.
„Umboðsmaður beindi tilmælum til atvinnuvegaráðuneytisins um að hraða meðferð máls A ehf. og hafa þau sjónarmið, sem rakin væru í álitinu, í huga eftirleiðis. Einnig mæltist hún til þess að upplýsingagjöf og samskiptum ráðuneytisins við umboðsmann yrði hér eftir hagað þannig að umboðsmaður gæti rækt lögbundið hlutverk sitt og afgreitt mál innan hæfilegs tíma.“