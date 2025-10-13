Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið Stefán Árni Pálsson skrifar 13. október 2025 13:30 Brjánn missti sig fyrir utan Þróttaraheimilið. Í síðasta þætti af Brjáni sauð heldur betur upp úr milli systkinanna Brjáns og Hrannar fyrir utan Þróttaravöllinn. Fortíðin var ryfjuð upp og nefndi þá Hrönn skyndileg endalok Brjáns í knattspyrnu á sínum tíma. Yngri systirin hafði alltaf fengið að heyra þá sögu að Brjánn hefði verið tæklaður svo illa á sínum tíma að klippa hafi þurft skóna af mölbrotnum fæti hans. En Hrönn fann aftur á móti umrædda takkaskó á æskuheimilinu og lét bróður sinn heyra það fyrir utan Þróttaraheimilið þegar hann var að kalla ókvæðisorðum að yngri frænda sínum fyrir að fara illa með eigin knattspyrnuhæfileika. Hér að neðan má sjá atriðið sem var í síðasta þætti af Brjáni en þættirnir eru á dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum. Klippa: Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið Brjánn Mest lesið Endurkoma flatjarðarkenningarinnar: „Ef þau ljúga um þetta …“ Lífið Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Tónlist „Ókei, mér er ætlað annað hlutverk núna“ Lífið Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni Lífið Trúði varla eigin augum þegar hún sá fyrir og eftir myndirnar Lífið samstarf Kyssast og kela en missa svo áhugann Lífið „Það er ekkert sem brýtur mann“ Lífið Sækir kraft í storminn sem systurnar upplifðu í forsjárdeilunni Lífið „Abbababb, ertu stelpa í fótbolta?“ Áskorun Alltaf hörð á því að halda meðgöngunni áfram Lífið Fleiri fréttir Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni „Ókei, mér er ætlað annað hlutverk núna“ Endurkoma flatjarðarkenningarinnar: „Ef þau ljúga um þetta …“ Kyssast og kela en missa svo áhugann Sækir kraft í storminn sem systurnar upplifðu í forsjárdeilunni Fornbílar og þjóðbúningar á Eyrarbakka í dag Alltaf hörð á því að halda meðgöngunni áfram Krakkatían: Dúkkuhús Gabbýjar, hringtorg og körfuboltamaður „Það er ekkert sem brýtur mann“ Barneignir og sauðfjárrækt á sviðinu í Aratungu Diane Keaton er látin Glæsileg Regnbogahátíð í Vík alla helgina Fréttatía vikunnar: Magga Stína, Nóbelsverðlaun og riðuveiki Tvisvar sóttur af lögreglu eftir flótta af spítalanum „Vó þetta er geggjað, en svo hélt ég bara áfram með daginn“ Hristir hausinn yfir fyrra líferni Heiður Ósk og Davíð keyptu parhús í Hafnarfirði Hamingja í hverjum munnbita „Hitti Rúrik Gíslason einu sinni í bókabúð og Herra Hnetusmjör nokkrum sinnum“ „Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Skrýtin skilaboð að þurfa að sækja fundi til að vera edrú „Þetta er virkilega fallegt samfélag“ Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Tindatríóið híft upp en Anna Sigga enn föst Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn „Dreymir um að geta haft jákvæð áhrif á líf annarra“ „Öðruvísi að vera þarna megin við borðið“ í baráttu við krabbann Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Sjá meira