Lífið

Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið

Stefán Árni Pálsson skrifar
Brjánn missti sig fyrir utan Þróttaraheimilið.
Í síðasta þætti af Brjáni sauð heldur betur upp úr milli systkinanna Brjáns og Hrannar fyrir utan Þróttaravöllinn.

Fortíðin var ryfjuð upp og nefndi þá Hrönn skyndileg endalok Brjáns í knattspyrnu á sínum tíma. Yngri systirin hafði alltaf fengið að heyra þá sögu að Brjánn hefði verið tæklaður svo illa á sínum tíma að klippa hafi þurft skóna af mölbrotnum fæti hans.

En Hrönn fann aftur á móti umrædda takkaskó á æskuheimilinu og lét bróður sinn heyra það fyrir utan Þróttaraheimilið þegar hann var að kalla ókvæðisorðum að yngri frænda sínum fyrir að fara illa með eigin knattspyrnuhæfileika.

Hér að neðan má sjá atriðið sem var í síðasta þætti af Brjáni en þættirnir eru á dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum.

Klippa: Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið
