Skoðun

Fram­tíðin sam­kvæmt Geoffrey Hinton: Gervigreindin er að læra að sjá heiminn eins og við

Sigvaldi Einarsson skrifar

„Við vitum ekki alveg hvernig þetta endar – en við vitum að það mun breyta öllu.“

– Geoffrey Hinton, Nóbelsverðlaunahafi og frumkvöðull djúpnáms, AI: What Could Go Wrong?

Sjá viðtalið: https://youtu.be/jrK3PsD3APk?si=x7glmoMwhWWCSsLN

Þessi setning frá Geoffrey Hinton, Nóbelsverðlaunahafa og einum virtasta frumkvöðli gervigreindar, fangar kjarnann í þeirri spurningu sem við stöndum frammi fyrir í dag:

Erum við að frelsast með nýrri tækni – eða að skapa afl sem við ráðum ekki við?

Gervigreind er ekki lengur fjarlæg framtíðartækni – hún er þegar farin að móta störf, fyrirtæki, stjórnsýslu og jafnvel lýðræði.

Í nýlegri rannsókn minni greindi ég áhrif gervigreindar á hagkerfið og vinnumarkaðinn, möguleika hennar til nýrrar verðmætasköpunar og hættur ef tæknin þróast án siðferðislegra og pólitískra marka.

Niðurstaðan er skýr: gervigreind getur frelsað manninn frá endurteknum verkefnum, ef við búum til ramma sem tryggir þátttöku og öryggi allra.

En hvernig getur Ísland, lítið land með takmarkaða fjármuni, staðið sig í þessum nýja heimstækni raunveruleika?

1. Menntun og hæfni fyrir nýjan veruleika

Við þurfum að innleiða AI-læsi á öllum skólastigum – ekki bara í forritun, heldur einnig í gagnrýninni hugsun, siðferði og hæfni til að starfa með gervigreind.

Sama gildir fyrir vinnumarkaðinn – endurmenntun verður lykilatriði svo starfsfólk geti nýtt tæknina í stað þess að óttast hana.

2. Ábyrg innleiðing í fyrirtækjum

Fyrirtæki verða að sjá gervigreind sem lið til að efla starfsfólk, ekki skipta því út.

Innleiðing þarf að fylgja skýrum siðareglum um gagnsæi, réttlæti og mannlega þátttöku í ákvarðanatöku.

Þeir sem sameina tækni og traust munu ná samkeppnisforskoti.

3. Opinber stefna og samræmd löggjöf

Stjórnvöld verða að tryggja stafræna innviði og lagaramma sem samræmir innleiðingu AI hjá bæði opinberum aðilum og fyrirtækjum.

Þetta felur í sér reglur um öryggi, ábyrgð og gagnsæi, en líka stuðning við nýsköpun og alþjóðlegt samstarf.

Þetta er ekki spurning um að hægja á þróuninni – heldur að stýra henni í átt að samfélagslegri velferð.

Geoffrey Hinton – rödd samvisku gervigreindarinnar

Í viðtali við Jon Stewart, “AI: What Could Go Wrong?”, útskýrir Geoffrey Hinton hvernig gervigreind vinnur með mynstur, vektora og tengingar til að læra af reynslu.

Hann lýsir hvernig kerfi eins og þau sem þróuð eru hjá Google geta lært að „sjá“ – með því að finna form, greina brúnir og tengja saman hugmyndir líkt og heilinn gerir.

Þá geta mörg gervigreindarkerfi einnig deilt lærdómi sín á milli, sem flýtir fyrir þróun og bætir skilning.

Hinton varar þó við hættunni þegar slík kerfi fá hæfileikann til að setja sér undirmarkmið – því þá gætu þau farið að sækjast eftir stjórn án mannlegrar íhlutunar.

Viðtalið er skýrt, aðgengilegt og gagnlegt fyrir alla sem vilja skilja gervigreind frá grunni – bæði tæknilega og siðferðislega þætti.

Niðurstaða

Gervigreind býður upp á stærstu umbreytingu í atvinnulífi og menntun frá upphafi iðnbyltingar.

Framtíðin ræðst ekki af vélunum sjálfum – heldur af okkur, hvernig við veljum að nýta þær.

Við getum annaðhvort skapað hagkerfi sem byggir á sjálfbærni, nýsköpun og mannlegum gildum – eða horft á tækifærin hverfa frá okkur.

Þessi grein er skrifuð í gervigreind en ekki af gervigreind – á því er mikill munur.

Höfundur er Gervigreindar markþjálfi (þessa dagana😀)

Sigvaldi Einarsson Gervigreind

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið