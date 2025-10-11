„Við vitum ekki alveg hvernig þetta endar – en við vitum að það mun breyta öllu.“– Geoffrey Hinton, Nóbelsverðlaunahafi og frumkvöðull djúpnáms, AI: What Could Go Wrong?Sjá viðtalið: https://youtu.be/jrK3PsD3APk?si=x7glmoMwhWWCSsLN
Þessi setning frá Geoffrey Hinton, Nóbelsverðlaunahafa og einum virtasta frumkvöðli gervigreindar, fangar kjarnann í þeirri spurningu sem við stöndum frammi fyrir í dag:Erum við að frelsast með nýrri tækni – eða að skapa afl sem við ráðum ekki við?
Gervigreind er ekki lengur fjarlæg framtíðartækni – hún er þegar farin að móta störf, fyrirtæki, stjórnsýslu og jafnvel lýðræði.
Í nýlegri rannsókn minni greindi ég áhrif gervigreindar á hagkerfið og vinnumarkaðinn, möguleika hennar til nýrrar verðmætasköpunar og hættur ef tæknin þróast án siðferðislegra og pólitískra marka.Niðurstaðan er skýr: gervigreind getur frelsað manninn frá endurteknum verkefnum, ef við búum til ramma sem tryggir þátttöku og öryggi allra.
En hvernig getur Ísland, lítið land með takmarkaða fjármuni, staðið sig í þessum nýja heimstækni raunveruleika?
1. Menntun og hæfni fyrir nýjan veruleika
Við þurfum að innleiða AI-læsi á öllum skólastigum – ekki bara í forritun, heldur einnig í gagnrýninni hugsun, siðferði og hæfni til að starfa með gervigreind.Sama gildir fyrir vinnumarkaðinn – endurmenntun verður lykilatriði svo starfsfólk geti nýtt tæknina í stað þess að óttast hana.
2. Ábyrg innleiðing í fyrirtækjum
Fyrirtæki verða að sjá gervigreind sem lið til að efla starfsfólk, ekki skipta því út.Innleiðing þarf að fylgja skýrum siðareglum um gagnsæi, réttlæti og mannlega þátttöku í ákvarðanatöku.Þeir sem sameina tækni og traust munu ná samkeppnisforskoti.
3. Opinber stefna og samræmd löggjöf
Stjórnvöld verða að tryggja stafræna innviði og lagaramma sem samræmir innleiðingu AI hjá bæði opinberum aðilum og fyrirtækjum.Þetta felur í sér reglur um öryggi, ábyrgð og gagnsæi, en líka stuðning við nýsköpun og alþjóðlegt samstarf.Þetta er ekki spurning um að hægja á þróuninni – heldur að stýra henni í átt að samfélagslegri velferð.
Geoffrey Hinton – rödd samvisku gervigreindarinnar
Í viðtali við Jon Stewart, “AI: What Could Go Wrong?”, útskýrir Geoffrey Hinton hvernig gervigreind vinnur með mynstur, vektora og tengingar til að læra af reynslu.Hann lýsir hvernig kerfi eins og þau sem þróuð eru hjá Google geta lært að „sjá“ – með því að finna form, greina brúnir og tengja saman hugmyndir líkt og heilinn gerir.Þá geta mörg gervigreindarkerfi einnig deilt lærdómi sín á milli, sem flýtir fyrir þróun og bætir skilning.Hinton varar þó við hættunni þegar slík kerfi fá hæfileikann til að setja sér undirmarkmið – því þá gætu þau farið að sækjast eftir stjórn án mannlegrar íhlutunar.
Viðtalið er skýrt, aðgengilegt og gagnlegt fyrir alla sem vilja skilja gervigreind frá grunni – bæði tæknilega og siðferðislega þætti.
Niðurstaða
Gervigreind býður upp á stærstu umbreytingu í atvinnulífi og menntun frá upphafi iðnbyltingar.Framtíðin ræðst ekki af vélunum sjálfum – heldur af okkur, hvernig við veljum að nýta þær.Við getum annaðhvort skapað hagkerfi sem byggir á sjálfbærni, nýsköpun og mannlegum gildum – eða horft á tækifærin hverfa frá okkur.
Þessi grein er skrifuð í gervigreind en ekki af gervigreind – á því er mikill munur.
Höfundur er Gervigreindar markþjálfi (þessa dagana😀)
Sigvaldi Einarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Helgi Sæmundur Helgason skrifar
Axel Sigurðsson skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Guðbjörg Sveinsdóttir skrifar
Hrönn Stefánsdóttir skrifar
Jörgen Ingimar Hansson skrifar
Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar
Sigríður Ásta Hauksdóttir skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Örlygur Hnefill Örlygsson,Bergur Elías Ágústsson skrifar
Bozena Raczkowska skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
María Heimisdóttir skrifar
Ragnheiður Ósk Jensdóttir skrifar
Skúli Bragi Geirdal skrifar
Halldóra Jónsdóttir,Halldóra Víðisdóttir,Júlíana Guðrún Þórðardóttir skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Jakob Smári Magnússon skrifar
Ragnar Gunnarsson skrifar
Birgir Orri Ásgrímsson skrifar
Heiðar Guðjónsson skrifar
Henry Alexander Henrysson skrifar
Marín Rós Eyjólfsdóttir skrifar
Jón Sigurðsson skrifar
Pétur Maack Þorsteinsson skrifar
María Rut Kristinsdóttir skrifar
Elliði Vignisson skrifar