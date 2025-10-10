Heiður Ósk og Davíð keyptu parhús í Hafnarfirði Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 10. október 2025 15:00 Heiður Ósk og Davíð Rúnar opinberuðu samband sitt í fyrrasumar. Heiður Ósk Eggertsdóttir, förðunarfræðingur og eigandi Reykjavík Makeup School, og Davíð Rúnar Bjarnason, landsliðsþjálfari í hnefaleikum og skipuleggjandi IceBox, hafa fest kaup á 230 fermetra parhúsi í Setberginu í Hafnarfirði. Kaupverðið nam 132 milljónum króna. Heiður og Davíð opinberuðu samband sitt í fyrrasumar eftir að hafa verið að stinga saman nefjum í þó nokkurn tíma. Bæði eiga þau einn dreng úr fyrri samböndum. Parið hefur nú þegar fengið húsið afhent og hefur þegar hafist handa við að gera það að sínu. Heiður hefur gefið fylgjendum sínum á TikTok innsýn inn í ferlið. Þar má meðal annars sjá að þau hafa tekið allt gólfefni og eru að leggja fyrir gólfhita, opnað á milli rýma í alrýminu og tekið niður eldhús- og baðinnréttingar, svo eitthvað sé nefnt. @heidurosk1 Framkvæmdir part 1 #renovation #framkvæmdir #fyp ♬ original sound - 𝙇𝙭𝙪𝙞𝙨𝙨𝙤𝙪𝙣𝙙𝙯 🫶🏻 @heidurosk1 Framkvæmdartok part ✌🏼 #framkvæmdir #renovation #renomaison ♬ original sound - Lyrics Aukin lofthæð og stórbrotið útsýni Húsið var byggt árið 1993 og er á tveimur hæðum. Það stendur ofarlega í hlíðinni á fallegum og eftirsóttum útsýnisstað í hverfinu. Stofa, borðstofa, eldhús og sólstofa eru samliggjandi í opnu alrými með aukinni lofthæð og fallegu útsýni. Útgengt er á tvennar svalir; annars vegar frá borðstofu og hins vegar úr sólstofunni. Steyptur, parketlagður stigi tengir hæðirnar saman. Samtals eru fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Falleg og vel gróin lóð er við húsið með afgirtri verönd til suðvesturs og í bakgarðinum. Fasteignamarkaður Hús og heimili Ástin og lífið Tímamót Mest lesið „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Lífið „Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Lífið Skrýtin skilaboð að þurfa að sækja fundi til að vera edrú Lífið Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Tíska og hönnun Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn Lífið Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg Lífið Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar Tónlist „Hitti Rúrik Gíslason einu sinni í bókabúð og Herra Hnetusmjör nokkrum sinnum“ Lífið „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Lífið Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Lífið Fleiri fréttir Heiður Ósk og Davíð keyptu parhús í Hafnarfirði Hamingja í hverjum munnbita „Hitti Rúrik Gíslason einu sinni í bókabúð og Herra Hnetusmjör nokkrum sinnum“ „Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Skrýtin skilaboð að þurfa að sækja fundi til að vera edrú „Þetta er virkilega fallegt samfélag“ Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Tindatríóið híft upp en Anna Sigga enn föst Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn „Dreymir um að geta haft jákvæð áhrif á líf annarra“ „Öðruvísi að vera þarna megin við borðið“ í baráttu við krabbann Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Tilkynnti dauða Trés lífsins með brókarmynd Sjónlýsing í fyrsta sinn „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Karen og Hjalti orðin tveggja barna foreldrar Fullkominn brúðkaupsdagur í frönskum kastala Play gjaldþrota: Hvað geta Laufey og Viagra kennt okkur? Dauðlangar í kynlífsdúkku en óttast álit annarra Fagnar gagnrýni á „rasshausa-ummæli“ sín Silja Rós og Magnús eiga von á dreng Andri og Anne selja í Fossvogi Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með Google Maps“ Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi „Mikilvægt að íslenskt samfélag virði alla sem Íslendinga“ Gefur endurkomu undir fótinn Enginn í joggingbuxum í París Sjá meira