Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 10. október 2025 09:15 Mæðginin,Viktor Hagalín Magnason, og Elísabet Hagalín. Engey fasteignafélag, sem er í eigu mæðginanna Elísabetar Agnarsdóttur og Viktors Hagalín, meðeigenda ferðaskrifstofunnar Tripical, hefur fest kaup á glæsilegri hæð við Nesveg. Kaupverðið nam 117,9 milljónum króna. Um er að ræða einstaklega stílhreina 125 fermetra íbúð í húsi sem byggt var árið 1973. Eignin var endurnýjuð árið 2021 í umsjón HAF Studio og einkennist af vönduðu efnisvali og tímalausri hönnun. Tímalaust með karakter Alrýmið er bjart og rúmgott þar sem stofa, borðstofa og eldhús flæða saman í eitt á heillandi máta. Eldhúsið er smekklegt, prýtt 7,5 metra innréttingu með dökkum eikarfrontum frá HAF Studio. Á borðum er ljós steinn sem nær upp á vegg og gefur rýminu mikinn karakter og glæsibrag. Vegleg, sérsmíðuð hvítlökkuð hillueining fangar augað um leið og gengið er inn í stofuna, þar sem sjónvarpið hefur verið hengt upp og fagrir, vel valdir innanstokksmunir fá sinn sess. Þaðan er útgengt á rúmgóðar suðvestursvalir. Rósettur, glugga-, gólf- og loftlistar voru endurnýjaðir og lakkaðir í HAF hvítu. Á gólfum var lagt glæsilegt olíuborið viðarparket í basket weave mynstri sem gefur rýminu mikinn karakter. Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík Mest lesið „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Lífið Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn Lífið Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Tíska og hönnun Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg Lífið „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Lífið Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Lífið Ghost of Yōtei: Einhver heimsins fallegasti leikur og skemmtilegur líka Leikjavísir Tindatríóið híft upp en Anna Sigga enn föst Lífið Fullkominn brúðkaupsdagur í frönskum kastala Lífið Tilkynnti dauða Trés lífsins með brókarmynd Lífið Fleiri fréttir „Þetta er virkilega fallegt samfélag“ Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Tindatríóið híft upp en Anna Sigga enn föst Britney deildi myndbandi af Yrsu að fá gleraugu í fyrsta sinn „Dreymir um að geta haft jákvæð áhrif á líf annarra“ „Öðruvísi að vera þarna megin við borðið“ í baráttu við krabbann Sjáðu-hjónin kunna að halda partý Tilkynnti dauða Trés lífsins með brókarmynd Sjónlýsing í fyrsta sinn „Fötlun fyrir marga að vera með lítið typpi“ Karen og Hjalti orðin tveggja barna foreldrar Fullkominn brúðkaupsdagur í frönskum kastala Play gjaldþrota: Hvað geta Laufey og Viagra kennt okkur? Dauðlangar í kynlífsdúkku en óttast álit annarra Fagnar gagnrýni á „rasshausa-ummæli“ sín Silja Rós og Magnús eiga von á dreng Andri og Anne selja í Fossvogi Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með Google Maps“ Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi „Mikilvægt að íslenskt samfélag virði alla sem Íslendinga“ Gefur endurkomu undir fótinn Enginn í joggingbuxum í París Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Embla Wigum flytur aftur á Klakann Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Stelur af Sigga Bond: „Þá ætla ég að tala við Hannes Hólmstein“ „Finn ekki fyrir pressu“ Sjá meira