Ég hef ítrekað vakið athygli á því að mikill munur er á verði uppsjávarfisks sem veiddur er úr sömu torfunni eftir því hvort aflanum er landað í Færeyjum eða til vinnslufyrirtækja í eigu útgerða hér á landi. Síðast vakti ég athygli á þessu í ræðu á Alþingi í gær.
Þessi umræða er ekki sprottin upp úr tómarúmi. Þingmönnum hafa borist fjölmargar ábendingar frá sjómönnum sem telja sig hafa verið hlunnfarna. Til að fá nánari upplýsingar um stöðuna fékk ég sem formaður atvinnuveganefndar fulltrúa Verðlagsstofu skiptaverðs á fund nefndarinnar.
Í máli forsvarsmanns Verðlagsstofunnar kom meðal annars fram að stofnunina skorti greiðan aðgang að skilaverði sjávarafurða frá skattinum. Engu að síður bentu þau takmörkuðu gögn sem Verðlagsstofa hefði yfir að ráða eindregið til þess að gríðarlegur óútskýrður verðmunur væri á afla landað í Færeyjum og á Íslandi.
Verðlagsstofan hefur það hlutverk að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðla að réttu uppgjöri. Nauðsynlegt er að tryggja greiðan aðgang stofnunarinnar að skilaverði meðal annars frá skattinum og efla þannig starfsemi Verðlagsstofu. En í dag vinna aðeins þrír hjá stofnuninni. Á meðan veiðar og vinnsla eru ekki aðskildar þarf stofnunin að hafa getu til að fylgjast með þessum málum. Hér er um mikla hagsmuni að tefla fyrir sjómenn, sveitarfélög og ríkissjóð en verðmæti sjávarfangs er vel á annað hundrað milljarðar árlega.
Í ljósi þeirrar samþjöppunar sem hefur orðið í sjávarútvegi, samþættri virðiskeðju og þeirra freistinga sem hún býður upp á, er nauðsynlegt að stórefla starfsemi Verðlagsstofu skiptaverðs.
Á vordögum 2024 var lagt fram frumvarp sem gaf Verðlagsstofu skýra heimild til aðgangs að umræddum gögnum. Frumvarpið náði því miður ekki fram að ganga.
Það er óskiljanlegt að þörf sé á heimild í lögum til að skatturinn miðli upplýsingum til annarra opinberra aðila. Aðgang að upplýsingum sem augljóslega tryggja rétt skattskil.
Það er nauðsynlegt að fjármálaráðherra annars vegar og atvinnuvegaráðherra hins vegar fari hratt og vel yfir málið með það að markmiði að setja reglur sem greiða fyrir upplýsingagjöf til Verðlagsstofu. Enda eru sjómenn, sveitarfélög og ríkissjóður að öllum líkindum að verða af miklum tekjum eins og staðan er í dag.
Ef svo ólíklega vill til að ekki sé heimild í lögum til að miðla skilaverði milli stofnana er bráðnauðsynlegt að bæta þar úr.
Höfundur er þingmaður Flokks fólksins.
Sigurjón Þórðarson skrifar
Árni Guðmundsson skrifar
Svanur Sigurbjörnsson skrifar
Andri Hrafn Sigurðsson skrifar
Sigurður Páll Jónsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Jóhannes Óli Sveinsson skrifar
Sölvi Breiðfjörð skrifar
Sóley Tómasdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Ágúst Ingi Ágústsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir skrifar
Hlédís Sveinsdóttir skrifar
Atli Þórðarson skrifar
Snorri Másson skrifar
Jóhannes Jóhannesson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar
Helgi Jóhannsson skrifar
Ólafur H. Jóhannsson skrifar
Stefnir Húni Kristjánsson skrifar
Benedikt Gíslason skrifar
Harpa Þorsteinsdóttir skrifar
Kristján Freyr Halldórsson skrifar
Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir skrifar
Steinþór Steingrímsson,Einar Freyr Sigurðsson,Helga Hilmisdóttir skrifar
Jörgen Ingimar Hansson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Ásthildur Lóa Þórsdóttir,Ragnar Þór Ingólfsson skrifar