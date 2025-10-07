Fjölmiðlakonan Þórunn Elísabet Bogadóttir og eiginmaður hennar Jón Benediktsson verkfræðingur, hafa sett íbúð sína við Álagranda í Vesturbæ Reykjavíkur á sölu. Ásett verð er 102,5 milljónir.
„Álagrandinn okkar er kominn á sölu og það er opið hús á morgun. Hér er gott að búa, frábærir nágrannar og rólegt hverfi á besta stað,“ skrifar Þórunn Elísabet og deilir fasteignaauglýsingunni á samfélagsmiðlum.
Um er að ræða 111 fermetra endaíbúð í húsi sem var byggt árið 1991. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár á smekklegan máta.
Stofa og borðstofa eru samliggjandi í björtu rými með góðum gluggum og ljósu parketi á gólfi. Þaðan er útgengt á rúmgóðar suðvestur svalir.
Eldhúsið er opið að stofu með notalegum borðkrók. Innréttingin er hvít með góðu skápaplássi og borðplötur úr kvartssteini.
Íbúðin skiptist í þrjú góð svefnherbergi og eitt nýlega endurnýjað baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf.
Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.