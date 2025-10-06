Það er sótt að réttindum kvenna. Núna. Ekki bara í Bandaríkjunum eða Afganistan, heldur víða í Evrópu — og með hætti sem læðist hægt og hljótt inn í orðræðuna, stjórnmálin, stjórnsýsluna og stefnumótunina. Þess vegna verðum við að vera vakandi. Engin réttindi eru örugg nema við stöndum vörð um þau á hverjum degi.
Í síðustu viku tókum við þessi mál til umræðu á fundi í Hannesarholti þar sem UN Women, Kvenréttindafélag Íslands og Heimili Heimsmarkmiðanna efndu til viðburðarins Að missa réttindi sín: yfirráð yfir eigin líkama í breyttu samfélagi. Þar ræddum við hvernig þessi réttindi, sem virtust einu sinni tryggð, eru nú víða undir árás og hversu mikilvægt er að greina og skilja rót vandans áður en bakslagið verður staðreynd.
Yfirráð kvenna yfir eigin líkama eiga ekki að vera háð málamiðlun heldur eru þau kjarni mannréttinda. Þau vinnast í áföngum, þau haldast í krafti samstöðu og eru alltaf brothætt. Við vitum það af sögunni.
Árið 2019 tókum við stórt skref á Íslandi þegar Alþingi samþykkti ný lög um þungunarrof. Með þeim var endanlega ákvörðunin færð frá nefndum og leyfisveitingum til konunnar sjálfrar. Í fyrsta sinn var lögfest að konan hefði sjálf fullt vald yfir eigin líkama og framtíð.
Lögin voru einföld og skýr en tímamótin stór. Með þeim ræður konan sjálf. Þau tryggja rétt hennar til þungunarrofs að eigin beiðni, leggja áherslu á örugga og gjaldfrjálsa þjónustu, jafnt aðgengi um land allt og virðingu fyrir reisn kvenna. Þau drógu úr forræðishyggju og tóku af skarið: ákvörðunin er hennar en ekki kerfisins.
Þessi breyting varð til í krafti þverpólitískrar samstöðu kvenna á Alþingi og þeirra karla sem studdu þennan þátt mannréttinda. Við sýndum að jafnréttismál eru ekki einkamál eins flokks heldur snúast þau um manngildi og mannréttindi. Sú samstaða gerði lögin möguleg.
En nú, sex árum síðar, sjáum við merki bakslags. Í Evrópu hefur aðgengi að þungunarrofi víða verið skert. Í Bandaríkjunum hefur Hæstiréttur fellt úr gildi grundvallarvernd kvenna. Og víða eykst þrýstingur á að takmarka réttindi í nafni „hefðar“, „verndar“ eða „siðferðis“. Slíkur málflutningur er ekki hluti af fortíðinni – hann fer vaxandi núna. Í nútímanum.
Við þurfum að greina rót vandans. Þetta snýst ekki aðeins um heilbrigðismál heldur líka – og ekki síður – efnahagslegt og pólitískt vald, um stjórn á tíma kvenna, lífi þeirra og möguleikum. Þess vegna tengjast þessi réttindi líka loftslagsmálum, félagslegu réttlæti og jöfnuði. Þegar vald er tekið frá konum, hvort sem það er yfir líkama þeirra eða framtíð, veikist lýðræðið sjálft.
Engin lög lifa nema menningin, framkvæmdin og pólitískur vilji styðji þau. Við þurfum að tala skýrt, fræða, standa saman og nefna hlutina sínum réttu nöfnum. Réttur kvenna til eigin líkama er mannréttindi. Hann er ekki samningsatriði.
Það sem áunnist hefur getur tapast. En það sem við stöndum vörð um lifir.
Höfundur er formaður Vinstri grænna.
Greinin byggir á erindi höfundar á fundi UN Women, Kvenréttindafélags Íslands og Hannesarholts 1. október 2025.
Svandís Svavarsdóttir skrifar
Breki Pálsson skrifar
Vigdís M. Jónsdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Sighvatur Björgvinsson skrifar
Vigdís Gunnarsdóttir skrifar
Benedikt S. Benediktsson skrifar
Andri Steinn Hilmarsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Jón Ingi Hákonarson skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Petrína Þórunn Jónsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Arngrímur Guðmundsson skrifar
Gunnar Magnús Diego skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Jónína Hauksdóttir ,Magnús Þór Jónsson skrifar
Anna Elísa Hreiðarsdóttir,Svava Björg Mörk skrifar
Lilja Dögg Jónsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar
Auður Kjartansdóttir skrifar
Hanna Katrín Friðriksson skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Íris Eva Gísladóttir skrifar
Þorgerður J. Einarsdóttir skrifar
Grímur Atlason skrifar