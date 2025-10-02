Það var bannað að hlæja á Kjarval

Það var líf, fjör og hlátrarsköll á Vinnustofu Kjarvals í gærkvöldi þegar forsýning á annarri þáttaröð af Bannað að hlæja fór fram. Fyrsta þáttaröðin kom út síðasta vetur og vakti mikla lukku.
Þáttastjórnandinn og fjölmiðlamaðurinn Auðunn Blöndal endurtekur nú leikinn með nýjum og fyrrum gestum, sem reyna eftir fremsta megni að halda aftur hláturinum en kalla hann fram hjá öðrum.
Í þáttunum býður Auðunn tuttugu og fimm einstaklingum í fimm ólík matarboð, þar sem einn kemst áfram í hverjum þætti í lokamatarboðinu. Eina reglan er einföld: bannað er að hlæja.
Meðal þeirra sem mættu á forsýninguna voru áhrifavaldarnir Jóhanna Helga Jensdóttir, Magnea Björg Jónsdóttir, Patrekur Jaime, Guðrún Svava Egilsdóttir, Sunneva Einarsdóttir, Benedikt Bjarnason, tónlistarmaðurinn Emmsjé Gauti, Rúrik Gíslason og Sverri Þór Sverrisson – svo fáir einir séu nefndir.
Anton Brink ljósmyndari mætti á svæðið og myndaði gleðskapinn.