Fram­tíð Ís­lands: Frá áli til gervi­greindar – Tæki­færi fimmtu iðn­byltingarinnar

Sigvaldi Einarsson skrifar

Á meðan Ísland tapar baráttunni við ríkisstyrkta offramleiðslu Kína á áli og kísil, horfa stærstu tæknifyrirtæki heims til landsins vegna grænnar orku. Við stöndum á tímamótum: Eigum við að halda áfram í vonlausri samkeppni eða grípa einstakt tækifæri til að verða leiðandi afl í gervigreindarbyltingunni? Tíminn til að velja er núna.

Vonlaus barátta við Kína

Staðreyndirnar tala sínu máli: Ísland getur aldrei keppt við Kína í framleiðslu á áli og kísil. Kína framleiðir yfir 60% af öllu áli heimsins – rúmlega 40 milljónir tonna á ári. Framleiðsla Íslands, 800–900 þúsund tonn, er aðeins 1,5% af heimsframleiðslunni – dropi í hafið.

Þetta er ekki sanngjörn samkeppni heldur barátta við ofurefli. Kínversk stjórnvöld niðurgreiða sinn iðnað markvisst og hafa þannig þrýst heimsmarkaðsverði niður áratugum saman. Á sama tíma hafa Bandaríkin og Evrópusambandið gripið til verndartolla, 25–100%, til að verjast undirverðlagningu.

Að halda áfram á þessari braut er ekki aðeins vonlaust – heldur sóun á dýrmætum tíma og orku.

Heimurinn vill það sem við eigum

Á meðan við festumst í iðnaði fortíðarinnar, keppast Google, Microsoft, Amazon og Meta við að tryggja sér það sem Ísland býr yfir: 100% græna orku. Þessi fyrirtæki fjárfesta milljörðum dollara árlega í gagnaver og gervigreindarverkefni sem krefjast endurnýjanlegrar orku.

Ísland hefur allt sem þau leita að:

  • Græna orku: Eina landið í heiminum með 100% endurnýjanlega raforkuframleiðslu.
  • Náttúrulega kælingu: Lega landsins lækkar rekstrarkostnað gagnavera verulega.
  • Tilbúna innviði: Ísland hefur þegar heimsklassa gagnaver og ljósleiðaratengingar með orkunýtni (PUE) sem er langt undir heimsmeðaltali.

Fjárfestar hafa þegar séð ljósið. Fyrirtæki eins og Crusoe og Borealis Data Center hafa tryggt sér hundruð milljóna dollara í fjármögnun á Íslandi – og fleiri stór gervigreindarfyrirtæki eru á leiðinni.

Spurningin er hvort við séum tilbúin að taka á móti þeim.

Gríðarlegur ávinningur fyrir Ísland

Skiptin úr áli og kísil yfir í gagnaver eru ekki aðeins rökrétt – þau eru þjóðhagslega og umhverfislega bráðnauðsynleg.

  • Loftslagsáhrif: Með því að skipta út ál- og kísilverum fyrir gagnaver myndum við spara 1,5 milljón tonn af CO₂ árlega. Það eitt og sér nægir til að uppfylla þriðjung til helming af skuldbindingum Íslands í Parísarsáttmálanum fyrir 2030. Engin önnur einstök aðgerð hefði sambærileg áhrif.
  • Efnahagsleg áhrif: Álframleiðsla nýtir 67% af allri raforku á Íslandi en skilar aðeins 5% af vergri landsframleiðslu. Gagnaver og gervigreindarvinnsla skila margfalt meiri verðmætasköpun fyrir hverja kílóvattstund. Þetta þýðir erlendar fjárfestingar, fleiri störf og hærri tekjur fyrir íslenskt samfélag.

Fimmta iðnbyltingin bíður ekki

Ísland er þegar í 5. sæti á heimsvísu í stafrænum breytingum og meðal fremstu þjóða í nýsköpun. Við höfum alla burði til að verða leiðandi afl í fimmtu iðnbyltingunni sem byggir á gervigreind, skammtatölvum og sjálfvirkni.

En nú stendur allt á ákvörðun. Við getum haldið áfram að tapa fyrir Kína í iðnaði fortíðarinnar – eða nýtt einstaka stöðu okkar til að verða lykilþjóð í tækni framtíðarinnar.

Tækifærið er hér. Það er gríðarlegt. En það bíður ekki að eilífu. Grípum það.

Þessi grein er skrifuð í gervigreind en ekki af gervigreind – á því er mikill munur.

Höfundur er gervigreindar markþjálfi.

Sigvaldi Einarsson

