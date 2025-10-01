Lífið

Hefð­bundið ítalskt „Pesto Alla Genovese“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hér er á ferðinni dásamlegur ítalskur pastaréttur.
Hér er ljúffengur ítalskur pastaréttur sem nefnist Pesto alla Genovese. Ása Reginsdóttir, matgæðingur og eigandi veitingastaðarins Olífa, birti uppskriftina á Instagram og segir réttinn bæði ótrúlega góðan og það sé hreinlega skemmtilegt að undirbúa hann.

Pesto alla Genovese - fyrir fjóra

„Remo vinur minn og meistarakokkur töfraði fyrir okkur „Pasta al Pesto Genovese“. Þetta er alltaf jafn ótrúlega góður réttur og gaman að útbúa hann fyrir þá sem við viljum gleðja með góðum mat,“skrifar Ása við færslu á Instagram, þar sem einnig má sjá hvernig Remo matreiðir réttinn.

Hráefni:

70 g fersk basilíkublöð – um það bil 4 fullir bollar

• 1 stk hvítlauksrif , eða 2 stk ef þú elskar hvítlauk, taku miðjukjarnann úr.

• 3 vel fullar matskeiðar furuhnetur -30 g

• 6 kúfaðar matskeiðar Parmigiano -90 g

• 1 teskeið gróft salt 5 g eða eftir smekk

• 6 matskeiðar olía eftir smekk - 80 ml

• 320 g pasta - 80 g á mann

Undirbúningur – skref fyrir skref

  • Undirbúðu hráefnin
  • Skolaðu basilíkublöðin varlega ef þarf og þerraðu þau mjúklega með eldhúspappír án þess að nudda.
  • Flysjaðu hvítlaukinn og fjarlægðu miðjukjarnann til að fá mildara bragð.

Settu þessi hráefni saman í skál:

  • Basilíkublöð
  • Hvítlauk
  • Furuhnetur
  • Parmigiano
  • Salt
  • Um það bil helminginn af ólífuolíunni

Maukaðu næst með töfrasprotanum:

  • Maukaðu í stuttum lotum til að forðast að pestóið hitni því hiti skemmir basilíkuna.
  • Bættu smám saman restinni af olíunni út í þar til pestóið verður slétt og þykkt.
  • Ef blandarinn á erfitt með að vinna má hjálpa til með nokkrum dropum af köldu vatni. Það auðveldar hnífunum að snúast án þess að breyta útkomunni.
  • Ef þörf er á má bæta við 1–2 matskeiðum af köldu vatni til að laga áferðina.

Eldun á pastanu og blöndun við pestóo':

  • Sjóðið 320 g af pasta samkvæmt leiðbeiningum á pakka.
  • Fyrir pasta „al dente“ má hella vatninu af eina mínútu fyrr.
  • Taktu frá eina ausu af pastavatninu, sem við notum til að „binda“ pestóið saman við pastað.
  • Settu pestóið í stóra skál og bættu heitu pastanu saman við. Settu svo smá volgt pastavatn út í til að binda pastað og pestóið saman.
  • Ekki nota of heitt vatn: pestóið á aldrei að sjóða því þá tapar það ferskleika sínum.
Skammtaðu fallega á diska og berðu fram með parmesan og þinni uppáhalds ólífuolíu.
