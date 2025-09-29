„Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. september 2025 11:19 Þórarinn segir tíma til kominn að lögleiða ýmis ólögleg vímuefni, stríðið gegn eiturlyfjum sé tapað og nú standi yfir hæglát bylting þar sem heimsmynd Íslendinga sé að breytast vegna notkunar hugvíkkandi efna. Vísir/Vilhelm Þórarinn Ævarsson, fyrrverandi forstjóri Dominos og Ikea, segir ekki koma ríkinu við í hvaða meðvitundarástandi fullorðið fólk sé heima hjá sér, á meðan það skaði ekki aðra. Hann hafi sjálfur klesst á vegg fyrir nokkrum og snúið lífi sínu við. Þórarinn er nýjasti gesturinn í hlaðvarpi Sölva Tryggvasonar og fór vítt og breitt yfir sviðið. Hann ræddi um lyfjanotkun Íslendinga, áhrif hugvíkkandi efna og upphafsárin. „Það má segja það sama um mig og íslensku þjóðina að ég kem úr fátækt, það var lítið um efnisleg gæði þegar ég var að alast upp og eðlilega setti maður þess vegna fókusinn á að eignast peninga. Ég var ofboðslega metnaðargjarn og þetta gekk bara út á ,money, money money', en svo þegar maður horfir til baka gerði það ekki mikið fyrir mig að eignast nýja bíla og fleiri veraldlega hluti. Ég þurfti að klessa harkalega á vegg til að skipta alveg um takt,“ segir hann í hlaðvarpinu. „Stundum finnst mér eins og það sama sé að gerast með þjóðina í heild. Ísland var fátækari en Albanía og í raun fátækasta land í allri Evrópu og við þurftum á fimmtíu árum að bæta upp fyrir það forskot sem aðrar þjóðir höfðu náð á árhundruðum,“ segir hann. „Þessi ofboðslega efnishyggja og samanburður hefur einkennt okkur. Það er auðvitað mjög jákvætt og gott að hafa komist úr moldarkofum í allt þetta ríkidæmi á svona skömmum tíma, en það fylgir þessu fórnarkostnaður og við erum að horfa upp á hann núna. Það sést í því að við virðumst orðin býsna óhamingjusöm og að kafna úr streitu og lífsstílssjúkdómum. Hraðinn er orðinn gengdarlaus og á endanum tekur það toll á taugakerfið og bæði andlega og líkamlega heilsu.“ Ópíóðum dælt í fólk „Við erum orðin svo aftengd án þess að gera okkur grein fyrir því og höfum oft á tíðum misst sjónar af því sem raunverulega skiptir máli í lífinu. Að vera með fjölskyldu og vinum, geta gefið af sér, staldrað við og komið vel fram við náungann,“ segir Þórarinn. „Það eru meira en sjötíu þúsund manns á SSRI-lyfjum á Íslandi og bara sú staðreynd er svakaleg og eitthvað sem ætti að fá okkur til að hugsa um hvað sé í gangi. Svo er mikið magn af fólki að glíma við króníska verki og lausnin við því er að dæla opíóðum í fólk,“ segir hann. „Ríkið hefur ákveðið að opíóðar séu í lagi og að áfengi sé hið viðurkennda efni sem fólk notar. En það hafa verið teknar saman fjölmargar rannsóknir á alls konar efnum með tilliti til þess í hvaða mæli þau geta skaðað annars vegar sjálfan þig og hins vegar aðra,“ segir Þórarinn. „Áfengi skorar þar langefst á báðum listum og er í raun bara vont fyrir allt og alla. Sveppir og LSD og önnur hugvíkkandi efni eru langneðst á þessum listum. Þú getur skaðað sjálfan þig á þeim efnum, en þú skaðar nánast aldrei aðra. Það er löngu tímabært að taka þessa umræðu úr skotgröfunum og horfa á staðreyndir.“„Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Þórarinn hefur notað kannabisolíu til þess að slá á verki og hjálpa við svefn og hvíld. Hann segist ekki skilja að það komi ríkinu við í hvaða meðvitundarástandi hann kýs að vera heima hjá sér. Þórarinn vill opna samtalið um kannabisnotkun.Vísir/Vilhelm „Ég er búinn að glíma við króníska verki í talsverðan tíma og hef leitað allra leiða til að finna lausnir. Það er ekkert sem læknar þetta alveg, en kannabis hefur reynst mér frábærlega til að slá á verki og hjálpa við svefn og hvíld. Ég hef verið að nota kannabis-olíu áður en ég sofna, af því að ég er ekki að leita eftir því að vera undir neinum áhrifum,“ segir hann. „Ég var orðinn lífshættulega háður ópíóðum og það er ekki valkostur fyrir mig að fara aftur þá leið, þó að það sé löglega leiðin samkvæmt kerfinu. Skaðinn sem þau efni valda og dauðsföllin eru löngu orðin óumdeild. Ég get ekki séð hvað það komi yfirvöldum við í hvaða meðvitundarástandi ég, sextugur maðurinn, ákveð að vera í heima hjá mér,“ segir hann. Sjá: Sárt að þurfa að verða sér úti um ólögleg efni við daglegum verkjum Það er almennt samþykkt að heilinn þroskast ekki að fullu fyrr en eftir ákveðinn aldur og það er ekki gott að nota kannabis fyrir þann tíma, en eftir að ákveðnum aldri er náð virðist það geta haft frábær áhrif á alls kyns kvilla, bætt svefn, aukið matarlyst og fleira þar fram eftir götum,” segir Þórarinn. Hann segir tíma til kominn að taka umræðuna um kannabis af alvöru og horfa á staðreyndirnar fordómalaust. Þórarinn hefur opnað sig um króníska höfuðverki og hvernig hugvíkkandi efni hjálpuðu honum.Vísir/Vilhelm „Ég er ekki kominn hingað til þess að ,glorify-a' kannabis eitthvað sérstaklega, en það er búið að koma ótrúlegu óorði á kannabis og margt af því er ekki á rökum reist. Meira að segja mestu regluþjóðir Evrópu eins og Þýskaland hafa farið í að lögleiða kannabis. Smáglæpum hefur fækkað þar mikið eftir þetta og afleiðingarnar eru mjög jákvæðar,“ segir hann. Hann segir stríðið gegn eiturlyfjum löngu tapað og það sé tímabært að koma efnunum upp á yfirborðið og hefja lögleiðingu á ólöglegum efnum, ekki síst þeim sem hafi jákvæð áhrif á alls kyns kvilla sem fólk þjáist af. „Ríkið getur haft af þessu mikla skattpeninga og það er auðveldara að takmarka aðgengi gagnvart ungu fólki ef þetta verður tekið af götunni og gert löglegt. Það er framundan stór ráðstefna þar sem margir af helstu sérfræðingum í heimi á þessu sviði munu koma fram og ég skora á fólk að mæta þangað og kynna sér þetta betur.“ Mikilvægasta verkefnið að komast út úr þunglyndi og lyfjafíkn Þórarinn opnaði sig fyrir tveimur árum um að hann hefði orðið háður ópíóðalyfjum, þjáðst af heiftarlegum höfuðverkjaköstum og þunglyndi en öðlast nýtt líf með hjálp hugvíkkandi efna. Hann segir það hafa verið gott að losa sig við skömmina og fannst siðferðilega rétt að deila sinni sögu opinberlega. „Ég fór í viðtalið á Vísi og kom líka í podcastið til þín einfaldlega af því að mér fannst ég ekki geta þagað um þetta. Ég var svo þakklátur yfir því að hafa fengið betra líf að ég fann mig knúinn til að tjá mig um það hvað hefði hjálpað mér. Síðan þá hef ég fengið gríðarlega mikil viðbrögð og staðfestingu á því hve margir eru illa haldnir af vanlíðan og hafa ekki fundið neinar lausnir inni í kerfinu,“ segir hann. „Ég er búinn að þurfa að vinna mikið í sjálfum mér eftir þetta og líf mitt hefur breyst mikið. En ég veit að þetta var mikilvægasta verkefnið í lífi mínu. Að komast út úr þunglyndinu og lyfjafíkninni, þannig að ég gæti verið til staðar fyrir konuna mína og börnin mín,“ segir hann. „Þó að ég hafi lagt nær öll mín leyndarmál á borðið þarna er ég í grunninn mjög prívat maður. En ég vissi einhvern veginn að ég gæti líklega hjálpað einhverjum með því að opna mig, af því að ég vissi að ég væri ekki einn á þeim stað sem ég var á. Það er mjög mikið af fólki að glíma við stanslausa verki og enn fleiri að glíma við alvarlegt þunglyndi eins og ég var fastur í. Ef að maður finnur lausnir sem gætu hjálpað öðrum er það beinlínis siðferðilega rétt að tala um það opinberlega.“ Lokið komið af pottinum og þróuninni ekki snúið við Þórarinn segist sannfærður um að mjög stór hópur Íslendinga sé að skipta um takt og heimsmynd og það sé í raun hæglát bylting í gangi sem eigi eftir að hafa mjög jákvæð áhrif. „Ég er sannfærður um að það sé hæglát bylting í gangi þar sem stór hópur fólks er að skipta um takt og tengjast sjálfu sér og öðrum. Hugvíkkandi efni spila þar stórt hlutverk og þeir sem hafa tekið þau í þeim tilgangi að bæta líf sitt teljast líklega í tugum þúsunda á Íslandi. Það kemur enginn samur út úr því að fara þá vegferð,“ segir hann. „Þessum efnum var haldið niðri í fimmtíu ár, en nú er lokið komið af pottinum og þeirri þróun verður ekki snúið við.“ Hægt er að horfa á viðtalið við Þórarinn hér að neðan en svo eru öll viðtöl og hlaðvörp Sölva Tryggvasonar inni á solvitryggva.is. Podcast með Sölva Tryggva Fíkn Heilbrigðismál Geðheilbrigði Mest lesið „En áttu ekki dóttur?“ Lífið Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar Lífið Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Lífið Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Lífið Hneig niður í miðju lagi Tónlist Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Lífið „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Lífið Selena Gomez giftist Benny Blanco Lífið Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Lífið samstarf Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið Fleiri fréttir „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Framtíð Ísraela í Eurovision ákveðin í nóvember Fargufan nýjasta æðið á Íslandi Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Sjá meira