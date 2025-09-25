Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 25. september 2025 14:49 Gauti og Jovana trúlofuðu sig 2019, giftu sig þremur árum síðar og eiga saman þrjú börn. Tónlistarmaðurinn Gauti Þeyr Másson, betur þekktur sem Emmsjé Gauti, og eiginkona hans, Jovana Schally, hafa sett íbúð sína á Grandavegi 1 á sölu. Þau elski íbúðina en eigi of mörg börn til að búa í henni áfram. Ásett verð er 97,9 milljónir. „Skyndiákvörðun síðustu viku,“ skrifar Gauti í Facebook-færslu fyrr í dag og birtir fasteignaauglýsingu fyrir íbúðina. „Við elskum þessa íbúð en við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram. Good vibes á besta stað í Vesturbæ Reykjavíkur,“ skrifar hann jafnframt. Íbúðin er 105,7 fermetrar og skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu og borðstofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymslu innan íbúðar. Samkvæmt Betri stofunni fasteignasölu hefur húsið verið mikið endurnýjað að utan sem innan og er verið að klára framkvæmdir að utan á kostnað seljanda. Nánar má lesa um íbúðina hér og svo má sjá myndir úr íbúðinni að neðan: Svona lítur húsið út að utan. Banka takk! Íbúðin er fallega parkelögð. Stofan er einkar smekkleg með stórum gluggum. Stofan er stór og góð. Baðherbergið er hóflega stórt með flottum skápum og baði. Flott bað. Eitt svefnherbergjanna. Annað af þremur svefnherbergjum. Barnaherbergi í góðri stærð. Svo er flottur pallur fyrir utan. Fasteignamarkaður Reykjavík Hús og heimili Mest lesið Ástfangin á ný Lífið Auður í Bæjarbíói: Frá slaufun í standandi fagnaðarlæti Gagnrýni Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lífið Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Lífið Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Lífið Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Lífið Vaða beint í aðra bók eftir Sigríði Hagalín Bíó og sjónvarp Hollywood-stjarna slær sér upp með prins Lífið „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Lífið Minntist bróður síns fyrir fullum sal Lífið Fleiri fréttir Fargufan nýjasta æðið á Íslandi Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Minntist bróður síns fyrir fullum sal Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Fyrsta Ungfrú Grænland í rúm þrjátíu ár Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Sjá meira