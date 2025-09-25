Hollywood-stjarna slær sér upp með prins Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. september 2025 10:27 Madelyn Cline og Constantine-Alexios sáust saman á bar í New York. Samsett/Getty Outer Banks-stjarnan Madelyn Cline sást úti á lífinu með Constantine-Alexios, grískum prins og telja erlendir miðlar að þau séu að slá sér upp saman. Á myndum sem slúðurmiðilinn DeuxMoi birti sjást Madelyn og Constantine-Alexios saman á bar í New York-borg í Bandaríkjunum. Þá birti prinsinn ljósmynd af bakinu á ljóshæðri stúlku á Instagram sem talin er vera Cline. Cline er helst þekkt fyrir leik sinn í þáttunum Outer Banks sem sýndir voru á Netflix. Þá hefur hún einnig túlkað hlutverk í kvikmyndinni Glass Onion og The Map That Leads To You. Constantine-Alexios er barnabarn Constantine annars og Anne-Marie sem voru síðustu konungshjón Grikklands. Hann er titlaður bæði sem prins af Grikklandi og Danmerku þar sem afi hans var konungur Grikklands en amma var dönsk prinsessa. Gríska konungsfjölskyldan er ekki lengur í valdastól þar og ólst prinsinn upp í Bretlandi og stundaði nám í Bandaríkjunum. Grikkland Kóngafólk Hollywood Mest lesið Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Lífið Auður í Bæjarbíói: Frá slaufun í standandi fagnaðarlæti Gagnrýni Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Lífið Ástfangin á ný Lífið Minntist bróður síns fyrir fullum sal Lífið Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Lífið „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Lífið Hollywood-stjarna slær sér upp með prins Lífið Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Lífið Serumið sem snýr öldrun húðarinnar við Lífið samstarf Fleiri fréttir Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Hollywood-stjarna slær sér upp með prins „Er ekki hér til að keppast um fegurð“ Þriðja í heiminn hjá Rihönnu og A$AP Rocky Er ekki eðlilegt að stunda kynlíf á afmælinu? Hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu Minntist bróður síns fyrir fullum sal Leiðir skilja hjá Svala og Jóhönnu Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Fyrsta Ungfrú Grænland í rúm þrjátíu ár Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Enginn að rífast í partýi á Prikinu Hljóp undir fölsku nafni Sjá meira