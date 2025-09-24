Lífið

Stella og Davíð sjóð­heitt nýtt par

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stella Rósenkranz og Davíð Örn eru nýtt par.
Stella Rósenkranz og Davíð Örn eru nýtt par. Instagram

Listræni stjórnandinn, framleiðandinn og danshöfundurinn Stella Rósenkranz og Davíð Örn Hákonarson, stjörnukokkur og meðeigandi veitingastaðarins Skreið, eru sjóðheitt nýtt par og ástfangin upp fyrir haus. 

Parið hefur verið að slá sér upp í einhverja mánuði og eru nýkomin heim úr rómantískri ferð á Kerlingafjöll yfir afmæli Stellu.

Davíð kom sinni heittelskuðu á óvart með ferð þangað og skrifaði Stella á Instagram síðu sinni að hún hefði ekki getað beðið um meiri draumadag. 

Glæsipar í Kerlingafjöllum.Instagram

Stella Rósenkranz hefur komið víða við í ýmsum stórverkefnum. Hún er meðal annars danshöfundur fyrir IceGuys og hefur leikstýrt og samið dansa fyrir ýmsar auglýsingar og tónlistarmyndbönd, þar á meðal fyrir stórsveitina Of Monsters And Men. 

Stella sá sömuleiðis um dansinn fyrir stórtónleika Birnis um síðustu helgi

Ásamt því að reka tapas-og vínbarinn Skreið hefur Davíð meðal annars gert sjónvarpsþættina Allt úr engu fyrir Sýn og Matarboð fyrir Sjónvarp Símans.  

