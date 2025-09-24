Stella og Davíð sjóðheitt nýtt par Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. september 2025 13:30 Stella Rósenkranz og Davíð Örn eru nýtt par. Instagram Listræni stjórnandinn, framleiðandinn og danshöfundurinn Stella Rósenkranz og Davíð Örn Hákonarson, stjörnukokkur og meðeigandi veitingastaðarins Skreið, eru sjóðheitt nýtt par og ástfangin upp fyrir haus. Parið hefur verið að slá sér upp í einhverja mánuði og eru nýkomin heim úr rómantískri ferð á Kerlingafjöll yfir afmæli Stellu. View this post on Instagram A post shared by Stella Rósenkranz (@stellarosenkranz) Davíð kom sinni heittelskuðu á óvart með ferð þangað og skrifaði Stella á Instagram síðu sinni að hún hefði ekki getað beðið um meiri draumadag. Glæsipar í Kerlingafjöllum.Instagram Stella Rósenkranz hefur komið víða við í ýmsum stórverkefnum. Hún er meðal annars danshöfundur fyrir IceGuys og hefur leikstýrt og samið dansa fyrir ýmsar auglýsingar og tónlistarmyndbönd, þar á meðal fyrir stórsveitina Of Monsters And Men. Stella sá sömuleiðis um dansinn fyrir stórtónleika Birnis um síðustu helgi Ásamt því að reka tapas-og vínbarinn Skreið hefur Davíð meðal annars gert sjónvarpsþættina Allt úr engu fyrir Sýn og Matarboð fyrir Sjónvarp Símans. Ástin og lífið Tímamót Mest lesið „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Lífið Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Lífið Unnur Birna verður Elma Lífið Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Lífið TikTok besta leitarvélin í ferðinni til Suður-Kóreu Ferðalög Claudia Cardinale er látin Lífið Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Lífið Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið Fékk sterkari bein án lyfja Lífið samstarf Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Lífið Fleiri fréttir Elín tendrar eldana fyrir Laufeyju Mun aldrei gleyma augnaráði bílstjórans Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins Unnur Birna verður Elma „Þrisvar sinnum hefur mér verið hótað lífláti“ Bragðgóð graskers- og púrrlaukssúpa með karrý og kókosmjólk Claudia Cardinale er látin O (Hringur) hlaut aðalverðlaun leikinna mynda á Nordisk Panorama Framkvæmdastjóri Olís selur glæsihús í Garðabæ Fyrsta Ungfrú Grænland í rúm þrjátíu ár Kynfræðingur, rektor og listakona styrktu tengslin FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Enginn að rífast í partýi á Prikinu Hljóp undir fölsku nafni Úrslitaspurningin var um húðflúr aðalleikarans í Breaking Bad „Það jafnast enginn á við þig“ Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lítill rappari á leiðinni Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Í fullkomnu starfi sem listrænn skipulagspési Krakkatían: Lína Langsokkur, Vegbúi og Afríka Sjá meira