Breski raftónlistarmaðurinn Peter O'Grady, betur þekktur sem Joy Orbison, spilar í Austurbæjarbíói næstkomandi föstudag. Íslensku danstónlistarmennirnir Agzilla, Young Nazareth og Digital Ísland sjá um að hita upp.
Í fréttatilkynningu segir:
„Joy Orbison er breskur raftónlistarmaður sem er þekktur fyrir að blanda saman saman tónlistarstefnum á borð við garage, dubstep, house og techno á nýstárlegan hátt. Eftir að hafa gefið út lagið Hyph Mngo 2009 náði hann athygli víða um heim og er nú með sína eigin útgáfu, Hinge Finger.
Eitt af hans vinsælustu lögum heitir Flight FM sem fangar draumkennda stemningu með minimalískum takti og djúpri tilfinningu.“
Breski ofurplötusnúðurinn Fred again hefur sem dæmi oft notað lagið Flight FM á tónleikunum sínum og DJ-settum.
„Joy Orbison hefur haft mikil áhrif innan nútímadanssenunnar og spilað víða, meðal annars á hátíðunum Melt Festival, Primavera Sound, Glastonbury og aðal klúbbum Evrópu, Berghain og Fabric svo eitthvað sé nefnt. Nú er leiðinni haldið til Reykjavíkur þar sem búast má við alvöru klúbbastemmningu.“
Hér má nálgast nánari upplýsingar um tónleikana.