Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela: Auðlindaránið í heimsvaldastefnunni og hræsnin í „stríðinu gegn fíkniefnum“ Sæþór Benjamín Randalsson skrifar 23. september 2025 14:02 Vestræn vinstrihugsun festist oft í rómantískum sýnum á sósíalisma — óprófuðum loforðum Trotskís, anarkisma katalónskra tilrauna á Spáni, eldmóði maí 1968 í Frakklandi, eða tilraunum Rojava. Þessar „töpuðu baráttur“ eru oft upphafnar sem óspilltir valkostir við flókinn raunveruleika núverandi sósíalískra verkefna, sem gagnrýnd eru fyrir málamiðlanir, taktísk hörf og óumflýjanlega galla. Slík hugsun, þótt tilfinningalega aðlaðandi sé, á hættu að barnskast baráttuna og aftengja hana frá efnislegum skilyrðum valds, mistaka og mótspyrnu. Til að takast á við heimsvaldastefnu í dag, eins og í bandarískri stuðningi við íhlutun í Venesúela, verðum við að hafna þessum draumum og greina raunverulegar hreyfingar kapítalískrar árásar, auðlindarána og hræsnisfullra frásagna — eins og svokallaðs „stríðs gegn fíkniefnum“ — sem hylja þær. Fjarri því að vera krossferð gegn fíkniefna-hryðjuverkastarfsemi er þessi íhlutun reiknuð aðgerð til að tryggja auðlegð Venesúela í olíu og steinefnum, sem afhjúpar hræsni Bandaríkjanna, sem sjálf eru sek um fíkniefnaviðskipti sem þau segjast berjast gegn. Auðlindarán heimsvaldastefnunnar: Venesúela sem jaðarmarkmið Raunverulegur skilningur á starfsemi heimsvaldastefnunnar er nauðsynlegur til að skilja íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela sem skýrt dæmi um hvernig fjármála- og iðnaðarfjármagn sameinast til að ráða yfir jaðarþjóðum vegna auðlinda og markaða og þvinga fram verkaskiptingu: kjarnaríki nýta hráefni frá jaðrinum, sem færir lönd eins og Venesúela í hlutverk útflutningslanda á hrávörum á sama tíma og iðnaðarþróun þeirra er kæfð. Venesúela, með stærstu staðfestu olíulindir heims (yfir 300 milljarða tunna í Orinoco-svæðinu) og miklar birgðir af koltan, gulli og öðrum steinefnum, er aðalmarkmið bandarískrar heimsvaldastefnu. Í ágúst 2025 jókst olíuútflutningur Venesúela í 966.485 tunnur á dag, hæsta magn síðan í nóvember 2024, þar sem 85% fóru til Kína, 60.000 tunnur á dag til Bandaríkjanna og 29.000 tunnur á dag til Kúbu, samkvæmt Orinoco Tribune. Þessi framleiðsla, knúin áfram af stöðugri starfsemi í Orinoco-svæðinu og innflutningi á léttri hráolíu, undirstrikar strategískt gildi Venesúela fyrir alþjóðlegar stórveldi, sérstaklega þar sem innanlandsframleiðsla Bandaríkjanna á olíu dvínar og samkeppni frá BRICS-þjóðum eykst.Stjórnir Bidens og Trumps, þrátt fyrir mælskumun, hafa fylgt sameiginlegri stefnu: að grafa undan bólivarska ríkisstjórninni til að tryggja aðgang að þessum auðlindum fyrir bandarísk fyrirtæki. Núverandi íhlutun Bandaríkjanna, merkt með sendingu þriggja Aegis-eyðileggjara (USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson), skemmtiferðaskipsins USS Lake Erie og kjarnorkukafbátsins USS Newport News nálægt ströndum Venesúela árið 2025, er sett fram sem aðgerð gegn fíkniefnum sem miðar að „Sólkartellinu“ undir forystu Maduro, eins og greint var frá í The Hill (júní 2025). Samt afhjúpaði Elliott Abrams, fyrrverandi sérstakur sendifulltrúi Trumps, raunverulegt markmið: „Ein af ástæðunum fyrir því að við höfum gefið Chevron leyfi… er að auðvelda þeim að aðstoða við endurheimt olíuframleiðslu… eftir að stjórninni er skipt út.“ Þetta sýnir að íhlutanir heimsvaldastefnunnar miða að því að tryggja auðlindir jaðarins fyrir fjármagn kjarnans. Takmarkað leyfi bandaríska fjármálaráðuneytisins til Chevron, sem gerir kleift að snúa aftur á bandaríska markaði, staðsetur bandarísk olíufyrirtæki til að ráða yfir olíugeiranum í Venesúela eftir stjórnarskipti, veikir áhrif Kína og Rússlands á sama tíma og tryggir ódýrt olíuflæði til að lækka bensínverð í Bandaríkjunum, eins og The Hill hvetur til. Samfella bandarískra stjórnarskipta: Aldarlangt yfirráð Herferð Bandaríkjanna gegn Venesúela er ekki ný heldur framhald áratuga langra tilrauna til að tryggja yfirráð yfir Rómönsku Ameríku. Frá forsetatíð Hugos Chávez hefur Bandaríkin elt stjórnarskipti, sem tókst tímabundið undir George W. Bush árið 2002, aðeins til að sjá Chávez endurkominn með stuðningi almennings. Þessi dagskrá hélt áfram með refsiaðgerðum Obamas, „hámarksþrýstings“ herferð Trumps á fyrsta kjörtímabili (þar á meðal olíuþvingun og misheppnuð tilraun Juan Guaidó til valdaráns árið 2019) og endurupptöku refsiaðgerða Bidens árið 2024, samkvæmt NPR. Núverandi stjórn Trumps hefur hert á, tvöfaldað verðlaunin á höfði Maduro í 50 milljónir dollara og tilnefnt Tren de Aragua og Sólkartellið í Venesúela sem hryðjuverkasamtök. Fyrirtækjastudd hugsunartankar eins og Council of the Americas, studdir af Boeing, BlackRock og Goldman Sachs, knýja þessa dagskrá, sem sýnir fyrirtækjarætur heimsvaldastefnunnar. Leiðari The Hill eftir Arturo McFields (júní 2025) hvetur opinskátt til stjórnarskipta, með þeim rökum að það myndi veikja áhrif Kína, Rússlands og Írans á sama tíma og efla bandaríska olíuhagsmuni og lækka bensínverð. Þessi hreinskilna viðurkenning sýnir heimsvaldasinnuð reikningsdæmi: landfræðileg stjórn og auðlindanám, ekki mannúðar- eða fíkniefnavarnir, knýja aðgerðina. Hræsnin í „stríðinu gegn fíkniefnum“ Fullyrðing Bandaríkjanna um baráttu gegn fíkniefna-hryðjuverkastarfsemi er fáránleg yfirskyn, full af mótsögnum. Yfirlýsing frá Hvíta húsinu árið 2025 stærir sig af „öruggum landamærum,“ með ólöglegum innflytjendum niður um 95% og glæpagengi eins og Tren de Aragua „eyðilögð.“ Samt ásakar stjórnin samtímis Maduro um að flæða Bandaríkin með fíkniefnum, sem krefst hernaðaraðgerða. Þessi frásögn er óskiljanleg: ef landamærin eru lokuð, hvernig komast fíkniefnin inn? Svarið liggur í samsekt Bandaríkjanna. Bók Seth Harps The Fort Bragg Cartel (2024) afhjúpar hvernig bandarískar sérsveitir, þar á meðal Delta Force og Grænu berjarnir, flytja tonn af kókaíni frá Kólumbíu á herflugvélum, þar sem starfsmenn eins og Billy Lavigne smygla milljónum í fíkniefnum, verndaðir af stofnanalegum feluleikjum. Þetta endurspeglar hlutverk CIA í Contra-málinu á níunda áratugnum, þar sem kókaín var flutt til að fjármagna and-kommúníska staðgengla. Í tilviki Venesúela hefur Bandaríkin tengst kólumbískum vígahópum og kartelum, tengdum mönnum eins og Álvaro Uribe, til að grafa undan Chavismo undir yfirskini fíkniefnavarna. Þessi heimsvaldasinnuða tækni — að vopna kartela til að skapa óreiðu, síðan nota þá óreiðu til að réttlæta íhlutun — viðheldur hringrás gróða fyrir einkafangelsi og hernaðarverktaka. Þetta refsileysi nær til aðgerða Bandaríkjanna í nágrenni Venesúela. Sérsveitir, þjálfaðar til að tengjast staðgengilsveitum í óskýrðum stríðum, hafa vopnað kólumbíska vígahópa með tengslum við kartel til að grafa undan Chavismo, allt undir yfirskini fíkniefnavarna. Skýrsla Harps greinir frá Grænum berjum eins og Dan Gould sem versluðu með milljón dollara magn af kókaíni, drifnir áfram af adrenalíni eða gróða, án afleiðinga vegna afskipta yfirmanna. Tilnefning Bandaríkjanna á Tren de Aragua og Sólkartellinu í Venesúela sem hryðjuverkasamtök, eins og fram kemur í The Hill, hunsar hvernig bandarískir studdir kartelar þjóna sem verkfæri til að veikja sósíalískar ríkisstjórnir. Fíkniefnin flæða norður, ýta undir fjöldafangelsun — gróðamiðstöð fyrir bandarísk einkafangelsi — á meðan óreiðan réttlætir frekari íhlutun. Þessi díalektík óstöðugleika og arðráns er hrein heimsvaldastefna: skapa vandamálið, bjóða síðan fram lausnina.Heimsvaldastefnan hefur innbyggt sníkjudýrs eðli, sem ýtir undir afturhvarf og rotnun. Treysting Bandaríkjanna á sérsveitir — lýst af Harp sem „sterauppblásnum kókaínfíklum morðingjum“ — endurspeglar þessa rotnun. Þessir starfsmenn, knúnir áfram af amfetamíni og sterum, framkvæma „finna, laga, klára“ árásir með 50% villuhlutfalli, drepa óbreytta borgara á grundvelli vafasamra upplýsinga á meðan þeir stæra sig af drápslistum. Árið 2019, í aðgerð SEAL Team Six við strendur Norður-Kóreu, mistókst liðið að setja upp hlustunartæki og drap 2–3 norðkóreska sjómenn sem ranglega voru taldir vera ógn, án nokkurrar ábyrgðar, eins og greint var frá í The New York Times (5. september 2025). Óábyrgð þeirra, frá Fort Bragg til erlendra vígvalla, endurspeglar breiðari óábyrgð bandarískrar heimsvaldastefnu, sem starfar án þinglegs eftirlits undir framkvæmdavaldinu. Flutningurinn frá CIA til JSOC, hraðaður eftir 1980 þegar kirkjunefndin takmarkaði völd CIA, tryggir leynd og afneitun, eins og Harp bendir á nær algjört skort á leka frá Delta Force samanborið við CIA. Að taka í sundur heimsvaldasinnuðar blekkingar Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela er örvæntingarfull aðgerð rotnandi heimsveldis, sem leitast við að ræna auðlindir jaðarins til að styðja við einokunarfjármagn. Mótspyrna Venesúela gegn bandarískri árás krefst samstöðu, ekki rómantískrar gagnrýni. Íhlutunin snýst ekki um fíkniefni eða lýðræði, heldur er hún rán á olíu og steinefnum Venesúela, hulið í fíkniefnavarnarretorískum orðum. Eigin samsekt Bandaríkjanna í fíkniefnaviðskiptum, frá CIA-studdum Contra-smugli til tengsla sérsveita við kartela, afhjúpar hræsni siðferðisstöðu þeirra. Vestrænir vinstri menn verða að yfirgefa rómantíska drauma um fullkominn sósíalisma og viðurkenna að mótspyrna Venesúela — studd af milljónum virkra borgara og strategískum bandalögum — felur í sér efnislega baráttu gegn heimsvaldastefnu. Samstaða krefst þess að afhjúpa lygar Bandaríkjanna, styðja bólivarska verkefnið og byggja upp and-heimsvaldasinnuða framlínu til að taka í sundur sníkjudýrs alþjóðaskipulag kapítalismans. Höfundur er formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Sósíalistaflokkurinn Mest lesið Manneklan er víða Brynhildur Bolladóttir Skoðun Hækka launin þín þegar fasteignamatið á íbúðinni þinni hækkar? Daði Freyr Ólafsson Skoðun Framtíðarskipulag Keldnalands er ekki útópía – og þaðan af síður dystópía Birkir Ingibjartsson Skoðun Hvað mun Pútín gera næst með því að ögra samstöðu NATO?: Rússnesk innrás í lofthelgi NATO og hlutverk Íslands í öryggi bandalagsins Jun Þór Morikawa Skoðun Þegar sannleikurinn verður fórnarlamb Davíð Bergmann Skoðun Velkomin til Helvítis Guðný Gústafsdóttir Skoðun Réttnefni: Viðbragð við upplýsingaóreiðu Jón Þór Sigurðsson Skoðun Launamunur kynjanna eykst – Hvar liggur ábyrgðin? Kolbrún Halldórsdóttir Skoðun Sótt að hagsmunum atvinnulausra Steinar Harðarson Skoðun Hafrannsóknastofnun leggur til 95 prósent samdrátt í sjókvíaeldi á laxi Jón Kaldal Skoðun Skoðun Skoðun Vaxtastefna Seðlabankans – á kostnað launafólks Hilmar Harðarson skrifar Skoðun Suður-Íslendinga sögurnar Hans Birgisson skrifar Skoðun Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela: Auðlindaránið í heimsvaldastefnunni og hræsnin í „stríðinu gegn fíkniefnum“ Sæþór Benjamín Randalsson skrifar Skoðun Stöndum vörð um tónlistarmenntun barna og ungmenna – opið bréf til borgarstjóra Sigrún Grendal skrifar Skoðun Hafrannsóknastofnun leggur til 95 prósent samdrátt í sjókvíaeldi á laxi Jón Kaldal skrifar Skoðun Velkomin til Helvítis Guðný Gústafsdóttir skrifar Skoðun Olíuleit við Ísland? Hallgrímur Óskarsson skrifar Skoðun Hækka launin þín þegar fasteignamatið á íbúðinni þinni hækkar? Daði Freyr Ólafsson skrifar Skoðun Hvað mun Pútín gera næst með því að ögra samstöðu NATO?: Rússnesk innrás í lofthelgi NATO og hlutverk Íslands í öryggi bandalagsins Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Manneklan er víða Brynhildur Bolladóttir skrifar Skoðun Sótt að hagsmunum atvinnulausra Steinar Harðarson skrifar Skoðun Framtíðarskipulag Keldnalands er ekki útópía – og þaðan af síður dystópía Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Launamunur kynjanna eykst – Hvar liggur ábyrgðin? Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Þegar sannleikurinn verður fórnarlamb Davíð Bergmann skrifar Skoðun Gefum íslensku séns – að tala íslensku við alla Halla Signý Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Réttnefni: Viðbragð við upplýsingaóreiðu Jón Þór Sigurðsson skrifar Skoðun Farsæl framfaraskref á Sólheimum Sigurjón Örn Þórsson skrifar Skoðun Austurland – þrælanýlenda Íslands Björn Ármann Ólafsson skrifar Skoðun Gervigreindin stöðluð - öryggisins vegna Hanna Kristín Skaftadóttir,Helga Sigrún Harðardóttir skrifar Skoðun Frelsi, framtíð og vistvænar samgöngur: Hvers vegna Ísland þarf að hugsa stærra Sigurborg Ósk Haraldsdóttir skrifar Skoðun Atvinnustefna er alvöru mál Jóhannes Þór Skúlason skrifar Skoðun 1984 og Hunger Games á sama sviðinu Sigríður Svanborgardóttir skrifar Skoðun Mikilvægi aukinnar verndunar hafsvæða og leiðrétting Hrönn Egilsdóttir skrifar Skoðun Betri leið til einföldunar regluverks Pétur Halldórsson skrifar Skoðun Af Millet-úlpum og öldrunarmálum Þröstur V. Söring skrifar Skoðun Charlie og sjúkleikaverksmiðjan Guðjón Eggert Agnarsson skrifar Skoðun Nú þarf bæði sleggju og vélsög Trausti Hjálmarsson,Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Nútímaviðskipti og lögin sem gleymdist að uppfæra Fróði Steingrímsson skrifar Skoðun Sjálfsvíg eru ekki óumflýjanleg Sigurþóra Bergsdóttir skrifar Skoðun „Words are wind“ Ingólfur Hermannsson skrifar Sjá meira