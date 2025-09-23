FM Belfast bætir við aukatónleikum Atli Ísleifsson skrifar 23. september 2025 11:33 FM Belfast er þekkt fyrir fyrir fjöruga og skemmtilega tónleika sína. Brynjar Gunnarsson FM Belfast mun bæta við aukatónleikum í Austurbæjarbíói þann 17. október eftir að tónleikar þeirra 18. október seldust upp á örskammri stundu og færri komust að en vildu. Liðsmenn sveitarinnar segjast ótrúlega þakklát og upp með sér yfir viðtökunum. „Það er alltaf svo gaman að halda ball og við viljum að sem flestir fái að dansa með okkur. Austurbæjarbíó er svo í banastuði með okkur þannig að við bættum við öðru kvöldi og hlökkum mikið til,“ er haft eftir sveitinni í tilkynningu. Fram kemur að miðasala á aukakvöldið muni hefjast á hádegi á morgun á Stubb, en að þeir sem vilji koma sér fram fyrir röðina geti skráð sig á póstlista hljómsveitarinnar á heimasíðu hennar og fá sendan sérstakan forsöluhlekk. Íris Dögg Einarsdóttir „FM Belfast er þekkt fyrir ólýsanlega fjöruga tónleika þar sem trylltur dans, gleði og sveitt samvera eru í fyrirrúmi. Hljómsveitin hefur verið ein af ástsælustu rafpoppsveitum landsins síðan sautjánhundruðogsúrkál og haldið uppi stuðinu út um allar trissur. Misstu ekki af tækifærinu að ærast í ofsakæti og koma þér á óvart með ósjálfráðum danshreyfingum,“ segir í tilkynningunni. Tónleikar á Íslandi Reykjavík Mest lesið Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga Lífið „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ Lífið Með sálfræðigráðu á leið í skartgripahönnun í Róm Tíska og hönnun Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lífið Fékk sterkari bein án lyfja Lífið samstarf Söguleg rappveisla í Laugardalnum Tónlist Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Lífið Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Lífið Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Lífið Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Lífið Fleiri fréttir FM Belfast bætir við aukatónleikum Þóttist hafa rekið bróður sinn sem mætti óvænt aftur Fann ástina loksins þegar hann tók sér marga elskhuga „Balí hefur einfaldlega stolið hjarta mínu“ Hver er Thomas Skinner? Tryllingur, framhjáhald og myndarlegar máltíðir Björk neitar Ísraelum um tónlist sína Enginn að rífast í partýi á Prikinu Hljóp undir fölsku nafni Úrslitaspurningin var um húðflúr aðalleikarans í Breaking Bad „Það jafnast enginn á við þig“ Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lítill rappari á leiðinni Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Í fullkomnu starfi sem listrænn skipulagspési Krakkatían: Lína Langsokkur, Vegbúi og Afríka Hamingjustund þjóðarinnar í beinni útsendingu Allt að gerast í Rangárþingi hvað varðar lífsgæði íbúa Bakaríið í beinni útsendingu „Vökvagjöfin er ekki bara eitthvað sem ég trúi á“ Fréttatía vikunnar: Heimsmet, fúkyrði og brjóstahaldari Í leyfi frá skjánum til að styðja eiginmanninn í veikindum Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Fagurfræði og ævintýralegt gróðurhús í Fossvogi Innviðaráðherra á von á barni Búið spil hjá Burton og Bellucci Hlaupadrottning eignaðist dreng með hraði Bjó til útibíó við heita pottinn og með gerviblóm í garðhúsinu Sjá meira