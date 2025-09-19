Fagurfræði og ævintýralegt gróðurhús í Fossvogi Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 19. september 2025 14:41 Húsið var byggt árið 1968 og hefur verið mikið endurnýjað á smekklegan máta. Við Giljaland í Fossvogi er að finna vel skipulagt og mikið endurnýjað um 225 fermetra endaraðhús á fjórum pöllum sem var byggt árið 1968. Ásett verð er 189 milljónir. Húsið er í eigu Ástríðar Viðarsdóttur, sérfræðings í markaðsmálum hjá tryggingafélaginu Vís og Arnars Geirs Guðmundssonar flugstjóra hjá Icelandair. Heimili hjónanna er smekklega innréttað þar sem tímalaus hönnun í bland við list og vönduð húsgögn prýða hvern krók og kima. Húsið er byggt á pöllum sem er einkennandi húsagerð í hluta Fossvogshverfis. Komið er inn í rúmgott andyri sem leiðir inn í eldhús, sem er smekklega innréttað með grátóna innréttingum og góðu skápaplássi. Fyrir miðju rýmisins stendur stór eyja sem gefur eldhúsinu skemmtilegan svip og nýtist vel bæði til vinnu og samveru. Þaðan er gengið upp í rúmgott og bjart stofurými með aukinni lofthæð og miklum gluggum til suðurs. Útgengt er úr rýminu á stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Þá er auðveldlega hægt að breyta sjónvarpsholi í tvö minni herbergi, líkt og upprunleg teikning gerir ráð fyrir. Úr sjónvarpsrýminu á neðri palli er gengið út í skjólsælan, gróinn garð með verönd og heitum potti. Á lóðinni stendur nýlegt, 15 fermetra gróðurhús sem nýtist allt árið og gefur heildarmyndinni sjarmerandi ásýnd. Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis. Hús og heimili Fasteignamarkaður Mest lesið Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Lífið Emilíana Torrini fann ástina Lífið Segir strákum að hætta í bandarísku efni: „Eins og við séum í málhöltu úthverfi í Nebraska“ Menning Alvöru bíó en hægt brenna Eldarnir Gagnrýni Innviðaráðherra á von á barni Lífið Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Lífið 50+: Að sleppa takinu af krökkunum þegar þau eru flutt að heiman Áskorun Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Lífið Heitustu naglatrendin fyrir haustið Lífið Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Lífið Fleiri fréttir Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Fagurfræði og ævintýralegt gróðurhús í Fossvogi Innviðaráðherra á von á barni Búið spil hjá Burton og Bellucci Hlaupadrottning eignaðist dreng með hraði Bjó til útibíó við heita pottinn og með gerviblóm í garðhúsinu Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Emilíana Torrini fann ástina Heitustu naglatrendin fyrir haustið Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Klassískur ítalskur réttur sem allir elska Allsgáður í sjö ár: „Mæli með“ Skaut mink í eldhúsi í Garðabæ Íslandsmeistari í kokteilagerð selur slotið Ótrúlegt útsýni og erfiðar aðstæður á Skessuhorni Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Kynlífsmyndband í Ásmundarsal Þáttur Kimmel af sjónvarpsskjánum um óákveðinn tíma Hvernig getur kona sem er komin í tíðahvörf fundið neistann til að stunda kynlíf aftur? „Þú ert svo falleg“ Djúsí Ceasar vefja sem klikkar seint Bullandi boltastemning á árshátíð Sýnar Fjölgar mannkyninu enn frekar Berjamó með sjálfum Berjakarlinum Eiríkur og Alma selja smekklega hæð í Garðabæ Fór ein í eftirpartý með Drake en segir ekki meir „Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“ Kærastinn skyndilega orðinn „pabbi“ Aldísar Borguðu norn fyrir gott veður á brúðkaupsdaginn Sjá meira