Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
16. september 2025 09:46

Þórhildur og Kjartan festu kaup á húsinu í lok júli.

Þórhildur Magnúsdóttir, sem heldur úti miðlinum Sundur og saman, og eiginmaður hennar Kjartan Logi Ágústsson, hafa fest kaup á fallegu vistvænu raðhúsi við Kinnargötu í Urriðaholti í Garðabæ. Hjónin greiddu 150 milljónir fyrir eignina en húsið fór ekki á almenna sölu.

Húsið keyptu þau af Georgi Holm bassaleikara Sigur Rósar og eiginkonu hans, Svanhvíti Tryggvadóttur framleiðanda hjá Sagafilm.

Um er að ræða 150 fermetra hús á tveimur hæðum. Samtals eru fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi.

Í lýsingu eignarinnar frá fasteignasölu kemur fram að húsið sé sérsniðið að þörfum nútímafólks, fjölskyldum og fólki sem stundar útivist og hreyfingu:

„Í hönnunarferli húsanna hefur verið hugað vel að innra skipulagi húsanna, náttúrulegri dagsbirtu, ómtíma innan rýma, loftgæðum og sýnilegu náttúrulegu efnisvali. Til að tryggja heildaryfirbragð allra húsa í verkefninu eru lóðir fullhannaðar og verður skilað til kaupenda fullfrágengnum með skjólveggjum, sólpöllum, hellulögnum og gróðri."

Hinum megin við Elliðavatnsveg, til hliðar við húsið, er golfvöllurinn Urriðavöllur sem er talinn einn af betri golfvöllum landins og náttúruparadísin Heiðmörk.

Hús og heimili
Fasteignamarkaður
Garðabær

Á eiginmann og kærasta og allir sáttir

Þórhildur Magnúsdóttir er menntaður verkfræðingur og hagfræðingur en einnig sambandsmarkþjálfi og jógakennari.
25. apríl 2025 10:31