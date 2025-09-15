Lífið

Staða inn á fót­bolta­velli sem heiti það sama og bleyjutegund

Stefán Árni Pálsson skrifar
Kviss er farið aftur af stað.
Sextán liða úrslitin í Kviss héldu áfram á laugardaginn þegar Þróttur og Fram mættust í stórskemmtilegu viðureign.

Fyrir hönd Fram voru þau Ragga Gísla og Sigurður Þór Óskarsson. Í liði Þróttar voru þeir Björgvin Franz og Halldór Gylfason.

Ein spurning vakti athygli þegar spurt var um leikstöðuna sweeper í knattspyrnu. Aftasti maður fyrir utan markvörðinn. Einnig er til orð yfir stöðuna á ítölsku sem er sama nafn og bleyjutegund.

Sigurður var ekki lengi giska á Pampers en var einnig að hugsa hvort svarið væri nú Libero. Úr varð nokkuð skrautleg atburðarrás eins og sjá má hér að neðan.

Klippa: Staða inn á fótboltavelli sem heiti það sama og bleyjutegund
Kviss Fram Þróttur Reykjavík


