Tíska og hönnun

Sjóð­heit stemning á rauða dreglinum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stjörnurnar komu saman á Emmy verðlaununum í gær.
Stjörnurnar komu saman á Emmy verðlaununum í gær. SAMSETT

Stærstu sjónvarpsstjörnur í heimi komu saman í gærkvöldi á Emmy verðlaunahátíðinni. Þau rokkuðu að sjálfsögðu hátískuflíkur en tóku þó minna af sénsum en gegnur og gerist. 

Mjúkir pastellitir og mildir haustlitir réðu ríkjum í bland við rómantískan rauðan en ástin var að sama skapi í loftinu í gær. 

Ástin

Skötuhjúin Selena Gomez og Benny Blanco kysstust á rauða dreglinum. Gomez skartaði rauðum galakjól frá hátískuhúsinu Louis Vuitton og beygði sig niður til að gefa sínum heittelskaða koss. 

Selena Gomez og Benny Blanco. Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Fyrrum unglingastjörnurnar Adam Brody og Leighton Meester voru sömuleiðis ástfangin og stórglæsileg á dreglinum í gær og minntu á gamlan Hollywood glamúr. 

Sjóðheitar dívur

Bandaríska bomban Sydney Sweeney hefur farið með hlutverk í gríðarlega vinsælum þáttaröðum á borð við Euphoria, Handmaid's Tale og The White Lotus. Hún var stórglæsileg að vanda í rauðum galakjól frá kjólameistaranum Oscar de la Renta. 

Leikkonan Sydney Sweeney hefur verið mikið á milli tannanna á fólki undanfarið eftir umdeilda American Eagle gallabuxnaauglýsingu. Amy Sussman/Getty Images

Suður-kóreska súperstjarnan Lisa er hvað þekktust sem hljómsveitameðlimur Blackpink en hún fór að sama skapi með lítið hlutverk í þriðju seríu af White Lotus. Hún skein skært á dreglinum í gær sem ljós bleikur draumur frá toppi til táar, í kjól frá Lever Couture með demantsskart frá Bvlgari.

Leikkonan og K pop ofurstjarnan Lisa fór með hlutverk í nýjustu seríu af White Lotus. Frazer Harrison/Getty Images

Ungstirnið Jenna Ortega sem fer með hlutverk Miðvikudags eða Wednesday í samnefndum þáttum bar af á dreglinum í gær í steinuðum sérhönnuðum klæðnaði frá hinni einu sönnu Söru Burton fyrir hönd tískuhússins Givenchy. 

Miðvikudagsmærin Jenna Ortega fer með hlutverk Wednesday Adams í samnefndum þáttum. Amy Sussman/Getty Images

Leikkonan Hanna Einbinder fór heim með verðlaunastyttu í gær fyrir besta leikkona í aðalhlutverki fyrir gamanþættina Hacks. Hún rokkaði glæsilegan galakjól frá Louis Vuitton með rauða nælu við sem biðlaði til friðar og hélt kraftmikla ræðu. 

Leikkonan Hannah Einbinder vann til verðlauna fyrir hlutverk sitt í gamanþáttaröðinni Hacks og hélt þrusuræðu.Frazer Harrison/Getty Images)

 Hollywood leikkonan Brittany Snow var gríðarlega vinsæl fyrir rúmum áratugi síðan, lék meðal annars í Hairspray og Pitch Perfect myndunum og lét svo lítið fyrir sér fara í dágóðan tíma. Hún átti rosalega endurkomu í þáttunum The Hunting Wives og mætti galvösk á rauða dregilinn í gær í bandaríska tískumerkinu Weiderhoeft. 

Hollywood bomban Brittany Snow glitraði. Amy Sussman/Getty Images

Euphoria stjarnan og fyrirsætan Hunter Schafer skein skært í djúpbleikum glæsilegum kjól frá hátískuhúsinu Alexander McQueen. 

Hunter Schafer sjóðheit í djúpbleikum síðkjól. Amy Sussman/Getty Images



Skemmtilegast klæddu kvöldsins

Leikarinn Colman Domingo er einhver best klæddi maður í heiminum og stígur aldrei feilspor á dreglinum. Hann skein skærar en flestir aðrir í gær í ekkert eðlilega smart klæðnaði frá tískuhúsinu Valentino. 

Colman Domingo er einhver best klæddi maður veraldar. Michael Buckner/Variety via Getty Images

Dragdrottningin Suzie Toot sló í gegn í raunveruleikaþáttunum RuPaul's Drag Race og rokkaði ótrúlega skemmtilegt svart-hvítt lúkk í gær með slaufum, hatt og veski allt í stíl. 

Suzie Toot fór alla leið með lúkkið. Savion Washington/Getty Images

Hjartaknúsarinn Pedro Pascal klæddist hvítum klæðum frá toppi til táar og örþunnum hvítum skóm við. Fötin voru frá tískuhúsinu Celine sem hefur sannarlega verið heitt hjá karlmönnum undanfarið eftir Kendrick Lamar svo gott sem braut Internetið þegar hann klæddist þröngum og útvíðum gallabuxum frá Celine á Ofurskálinni. 

Heitur í hvítu, Pedro Pascal kann sannarlega að klæða sig. Kevin Mazur/Getty Images

Dragdrottningin Lucky Starzzz mætti með læti á dregilinn í gær með gríðarstóra fingur, rósabúnt á höfðinu og glamúrinn í forgrunni. 

Lucky Starzzz mætti með neglur og meððí. Maya Dehlin Spach/WireImage
Hollywood Tíska og hönnun Emmy-verðlaunin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.