Stærstu sjónvarpsstjörnur í heimi komu saman í gærkvöldi á Emmy verðlaunahátíðinni. Þau rokkuðu að sjálfsögðu hátískuflíkur en tóku þó minna af sénsum en gegnur og gerist.
Mjúkir pastellitir og mildir haustlitir réðu ríkjum í bland við rómantískan rauðan en ástin var að sama skapi í loftinu í gær.
Skötuhjúin Selena Gomez og Benny Blanco kysstust á rauða dreglinum. Gomez skartaði rauðum galakjól frá hátískuhúsinu Louis Vuitton og beygði sig niður til að gefa sínum heittelskaða koss.
Fyrrum unglingastjörnurnar Adam Brody og Leighton Meester voru sömuleiðis ástfangin og stórglæsileg á dreglinum í gær og minntu á gamlan Hollywood glamúr.
Bandaríska bomban Sydney Sweeney hefur farið með hlutverk í gríðarlega vinsælum þáttaröðum á borð við Euphoria, Handmaid's Tale og The White Lotus. Hún var stórglæsileg að vanda í rauðum galakjól frá kjólameistaranum Oscar de la Renta.
Suður-kóreska súperstjarnan Lisa er hvað þekktust sem hljómsveitameðlimur Blackpink en hún fór að sama skapi með lítið hlutverk í þriðju seríu af White Lotus. Hún skein skært á dreglinum í gær sem ljós bleikur draumur frá toppi til táar, í kjól frá Lever Couture með demantsskart frá Bvlgari.
Ungstirnið Jenna Ortega sem fer með hlutverk Miðvikudags eða Wednesday í samnefndum þáttum bar af á dreglinum í gær í steinuðum sérhönnuðum klæðnaði frá hinni einu sönnu Söru Burton fyrir hönd tískuhússins Givenchy.
Leikkonan Hanna Einbinder fór heim með verðlaunastyttu í gær fyrir besta leikkona í aðalhlutverki fyrir gamanþættina Hacks. Hún rokkaði glæsilegan galakjól frá Louis Vuitton með rauða nælu við sem biðlaði til friðar og hélt kraftmikla ræðu.
Hollywood leikkonan Brittany Snow var gríðarlega vinsæl fyrir rúmum áratugi síðan, lék meðal annars í Hairspray og Pitch Perfect myndunum og lét svo lítið fyrir sér fara í dágóðan tíma. Hún átti rosalega endurkomu í þáttunum The Hunting Wives og mætti galvösk á rauða dregilinn í gær í bandaríska tískumerkinu Weiderhoeft.
Euphoria stjarnan og fyrirsætan Hunter Schafer skein skært í djúpbleikum glæsilegum kjól frá hátískuhúsinu Alexander McQueen.
Leikarinn Colman Domingo er einhver best klæddi maður í heiminum og stígur aldrei feilspor á dreglinum. Hann skein skærar en flestir aðrir í gær í ekkert eðlilega smart klæðnaði frá tískuhúsinu Valentino.
Dragdrottningin Suzie Toot sló í gegn í raunveruleikaþáttunum RuPaul's Drag Race og rokkaði ótrúlega skemmtilegt svart-hvítt lúkk í gær með slaufum, hatt og veski allt í stíl.
Hjartaknúsarinn Pedro Pascal klæddist hvítum klæðum frá toppi til táar og örþunnum hvítum skóm við. Fötin voru frá tískuhúsinu Celine sem hefur sannarlega verið heitt hjá karlmönnum undanfarið eftir Kendrick Lamar svo gott sem braut Internetið þegar hann klæddist þröngum og útvíðum gallabuxum frá Celine á Ofurskálinni.
Dragdrottningin Lucky Starzzz mætti með læti á dregilinn í gær með gríðarstóra fingur, rósabúnt á höfðinu og glamúrinn í forgrunni.