Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 12. september 2025 12:12 Óskar stofnaði Omnom með æskuvini sínum Kjartani Gíslasyni árið 2013. Óskar Þórðarson, einn stofnenda súkkulaðiverskmiðjunnar Omnom, og eiginkona hans Marta Nowosad, hafa sett fallegt raðhús við Byggakur í Akralandi í Garðabæ á sölu. Húsið er 229 fermetrar að stærð á tveimur hæðum. Ásett verð er 209 milljónir. Húsið er byggt árið 2010 og innanhússarkitektinn Berglind Berndsen sá um hönnunina sem er sérlega glæsileg. Gengið er inn í rúmgott og flísalagt andyri, þaðan í fallegt alrými með gólfsíðum gluggum. Eldhúsið er glæsilegt, með miklu skápaplássi og stórri eldhúseyju með steinborði og setuaðstöðu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar í svartri eik, og á gólfum er hlýlegt viðarparket. Falleg hönnun er áberandi í stofurýminu sem er innréttað með mikilli natni. Þar á meðal eru Eames borðstofustólar. Útgengt er úr rýminu út í snyrtilegan suðurgarð með timburverönd. Á efri hæðinni eru fjögur svefnherbergi, sjónvarpsrými og rúmgott baðherbergi með frístandandi baðkari. Útgengt er út á góðar svalir frá hjónaherberginu. Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.