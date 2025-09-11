Óttar Pálsson, hæstaréttarlögmaður og einn af eigendum lögfræðistofunnar Logos, hefur sett glæsilega íbúð við Löngulínu í Garðabæ á sölu. Íbúðin er á efstu hæð með fallegu sjávarútsýni. Ásett verð er 124,9 milljónir.
Óttar festi kaup á eigninni í mars í fyrra og greiddu 108 milljónir fyrir.
Í maí á þessu ári festi hann kaup á 210 fermetra lúxusíbúð á sjöundu og efstu hæð í nýlegu húsi við Vesturgötu í Reykjavík, á svokölluðum Héðinsreit. Kaupverðið nam 320 milljónum króna.
Íbúðin í Garðabæ er 115 fermetrar að stærð í húsi sem var byggt árið 2008 og hefur verið mikið endurnýjuð. Íbúðinni fylgir sérmerkt stæði í bílakjallara.
Alrýmið, sem samanstendur af eldhúsi, borðstofu og stofu, er bjart og opið með gólfsíðum gluggum og 4,2 metra lofthæð sem gefur eigninni ákveðinn lúxusbrag.
Á gólfum er fallegt viðarparket í fiskibeinamynstri en slíkt gólfefni hefur löngum verið tákn vandaðrar hönnunar og tímalausrar fegurðar. Uppruna þess má rekja til forna Rómaveldis og hefur mynstrið fest sig í sessi sem hluti af skandinavískri hönnun og talið tákn um fágun og glæsileika.
Í eldhúsinu er dökk innrétting ásamt eyju með dökkum granítstein á borðum og upp á vegginn sem gefur rýminu dýpt og karakter.
Samtals eru þrjú svefnherbergi og eitt baðherbergi.
