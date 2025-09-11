Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. september 2025 13:28 Hin norska Emmy keppir fyrir hönd Íra í ár. Getty/Jens Büttner Ríkisútvarp Írlands hefur greint frá því að Írland muni ekki taka þátt í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á næsta ári fái Ísrael að vera með í keppninni. Ríkisútvarpið Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) greindi frá þessu í tilkynningu á vefsíðu sinni upp úr hádegi í dag. „Á allsherjarþingi Samtaka evrópskra ríkissjónvarpsstöðva (EBU) í júlí gerði fjöldi EBU-meðlima athugasemd við þáttöku Ísraels í Eurovision,“ segir í tilkynningunni. Samtökum evrópskra ríkissjónvarpsstöðva (EBU) er jafnframt þakkað fyrir víðtækt samráðsferli sem fór af stað í kjölfar fundarins og framlengingu á þeim möguleika að segja sig úr keppninni án refsingar til desember. Afstaða RTÉ sé að Írlandi muni ekki taka þátt í næstu keppni fari svo að Ísrael verði með. Lokaákvörðun um þátttöku Írlands verði tekin þegar EBU verður búið að taka ákvörðun um Ísrael. „RTÉ telur að þátttaka Írlands yrði óforsvaranleg í ljósi áframhaldandi og skelfilegs mannfalls í Gasa. RTÉ er einnig umhugað um markviss morð á blaðamönnum í Gasa, að alþjóðlegum blaðamönnum sé meinað aðgengi að svæðinu og bágum aðstæðum eftirlifandi gísla,“ segir einnig í tilkynningunni. Fyrir tveimur dögum tilkynnti Ríkisútvarpið að Ísland tæki þátt í Eurovision í Vínarborg á næsta ári, með þeim fyrirvara að niðurstaða samráðs innan Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) um þátttöku Ísraels lægi fyrir. Slóvenar höfðu sent frá sér svipaða yfirlýsingu degi fyrr en þátttaka Ísraels hefur verið umdeild vegna átaka fyrir botni Miðjarðahafs. Rúnar Freyr Gíslason, verkefnastjóri sjónvarps hjá RÚV, sagði í fyrradag að hann teldi afar ólíklegt að Ísland tækiþátt í Eurovision á næsta ári verði Ísrael með. Ótti hafi gripið um sig á keppninni í ár þegar það leit út fyrir að Ísrael gæti unnið keppnina. Eurovision Eurovision 2026 Írland Ísrael Ríkisútvarpið Átök í Ísrael og Palestínu Tengdar fréttir Slóvenar senda þverflautuleikara í Eurovision Tinkara Kovač hefur þrisvar áður reynt að komast í keppnina. 11. mars 2014 18:00 Mest lesið „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Tónlist Birti bónorðið í Bændablaðinu Lífið Áslaug Arna situr tíma hjá Hillary Clinton Lífið Uppfyllti loksins loforð um ísbjörn í Reykjavík Lífið Tugmilljóna trúlofunarhringur ofurfyrirsætu vekur athygli Lífið Geislandi Vigdís og gat á skónum sem mátti ekki sjást Menning Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Tónlist Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið „Pabbi minn gaf okkur saman“ Lífið Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? Lífið Fleiri fréttir Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Laufey syngur á íslensku á nýrri plötu: „Hver annar af kynslóð Laufeyjar er að gera tónlist eins og þessa?“ Lög Sálarinnar verða að kvikmynd Enginn fær að skipta sér af tónlist Laufeyjar Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Sjá meira