Í litlu landi er langrækni og gömul sár sérstaklega hættuleg. Það sem byrjar sem lítil gremja getur smám saman orðið að eitri sem smitar samtalið, eyðir trausti og veldur nýjum sárum. Við sjáum þetta í hatursorðræðu, í deilum á samfélagsmiðlum, jafnvel í fjölskyldum og vinahópum.
Kjarni málsins er einfaldur: Fólk í sárum veldur tárum. Sá sem hefur ekki unnið úr eigin sársauka beinir honum ómeðvitað áfram til annarra.
Sár → reiði → biturð → árásir.
Óleyst áföll í einstaklingum verða að óleysanlegum átökum í samfélaginu.
Þegar við þegjum um sárin, magnast þau. Þegar við kennum öðrum um, breiðast þau.
Svo lengi sem þessi hringrás heldur áfram munu ný sár og leiðindi opnast aftur og aftur.
Fyrirgefa. Ekki til að réttlæta órétt heldur til að losa sjálfa/n þig úr hlekkjum við fortíðina.
Gleyma. Ekki með því að þurrka út minninguna heldur með því að neita að endurlifa sársaukann daglega.
Halda áfram. Lífið krefst áframhalds. Sá sem festist í sárunum verður sjálfur að þeim sem veldur tárum.
Ísland er lítið samfélag. Við rekumst á hvert annað aftur og aftur. Þess vegna er enn mikilvægara að læra listina að sleppa. Það er ekki veikleiki heldur styrkur.
Ef við ætlum að byggja upp traust, samstöðu og jákvætt samfélag þá verðum við að velja að brjóta hringrásina. Fyrirgefning er ekki aðeins einkamál – hún er samfélagslegt öryggisnet.
Fólk í sárum veldur tárum. En fólk sem lærir að fyrirgefa, gleyma og halda áfram – það skapar nýtt svigrúm þar sem sameining vegur þyngra en sundrung.
Það er okkar val. Og tíminn til að velja er núna. 🙏
Höfundur er fyrrum framkvæmdastjóri Stjórnunarfélags Íslands
Árni Sigurðsson skrifar
Guðrún M. Njálsdóttir,Ragna Ívarsdóttir,Þröstur Sverrisson skrifar
Viðar Hreinsson skrifar
Unnur Helga Óttarsdóttir,Anna Lára Steindal skrifar
Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar
Sigríður Ásta Hauksdóttir skrifar
Finnur Th. Eiríksson skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir,Esther Ösp Valdimarsdóttir,Snædís Sunna Thorlacius skrifar
Atli Már Haraldsson skrifar
Skúli Helgason skrifar
Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar
Daði Freyr Ólafsson skrifar
Þorgrímur Sigmundsson skrifar
María Heimisdóttir skrifar
Gunnar Snorri Árnason skrifar
Páll Steingrímsson skrifar
Jökull Gíslason skrifar
Dagur B. Eggertsson skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Kristinn Jón Ólafsson,Halldóra Mogensen skrifar
Trausti Hjálmarsson skrifar
Anna Lúðvíksdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Hópur stjórnarmanna í Eflingu skrifar
Hópur formanna stéttarfélaga skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Einar Guðnason skrifar