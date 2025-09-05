Árið 2016 fullgilti Ísland samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Með því skuldbundu stjórnvöld sig til að tryggja að fatlað fólk, þar á meðal börn, njóti allra mannréttinda sinna til jafns við aðra. Þar er menntun meðal lykilréttinda. Samningurinn leggur áherslu á að breyta þurfi samfélaginu og endurhugsa kerfi þess til að mæta þörfum fatlaðs fólks – ekki öfugt.
Í umræðunni um skóla án aðgreiningar og inngildandi nám hefur þessi grundvallarhugsun því miður glatast. Skóli án aðgreiningar snýst ekki um það eitt að fötluð börn sæki almennan skóla. Skóli án aðgreiningar krefst þess að skólakerfið sé hannað með fjölbreytileikann í huga: að viðeigandi stuðningur sé til staðar, fagleg þekking sé tryggð, mannauður vel nýttur og að kerfið sé sveigjanlegt til að öll börn fái þann stuðning sem þau þurfa og eiga rétt á. Skóli án aðgreiningar er ekki markmið í sjálfu sér – hér er um að ræða aðferð til að stuðla að því að öll börn njóti sambærilegra réttinda og tækifæra.
Sífellt oftar má heyra þá skoðun að skóli án aðgreiningar hafi mistekist og betra sé að hverfa frá þessari stefnu. Þetta er misskilningur.
Staðan er sú að innleiðingu skóla án aðgreiningar hefur ekki fylgt nógu fjármagn og einnig hefur verið lagður mismunandi skilningur í hugtakið. Þá hefur verið vöntun á skýrari leiðsögn um framkvæmdina og eftirliti og mati á árangri.
Mörg dæmi er um að vel sé að málum staðið í mörgum skólum, en betur má ef duga skal.
Þegar stjórnvöld og sveitarfélög ákveða að fjárfesta ekki í nauðsynlegum stuðningi, þegar kennarar fá ekki þau verkfæri sem þarf, þegar foreldrar þurfa að berjast í sífellu fyrir sjálfsögðum réttindum barna sinna – þá bregst samfélagið fötluðum börnum.
Hér að neðan er tékklisti sem stjórnvöld og sveitarfélög geta haft að leiðarljósi til að skóli án aðgreiningar standi undir nafni:
Umboðsmaður barna sendir reglulega frá sér upplýsingar um bið eftir nauðsynlegri þjónustu fyrir börn, en langir biðlistar hafa verið viðvarandi vandamál í langan tíma.
Hér eru nokkur dæmi um fjölda á biðlista (uppfærðar tölur af vef Umboðsmann barna frá 3. mars. 2025) https://www.barn.is/barnasattmalinn/bid-eftir-thjonustu/upplysingar-um-bid-eftir-thjonustu-1
Spurningin sem við stöndum frammi fyrir er einföld: Viljum við raunverulega samfélag þar sem öll börn fá tækifæri til að vaxa og dafna á eigin forsendum? Ef svarið er já, þá þurfum við að breyta skólakerfinu – jafnvel umbylta því – og setja mannréttindi og fjölbreytileika í forgrunn. Um það snýst skóla án aðgreiningar.
Þetta er verkefni sem við þurfum að takast á við sem samfélag okkur öllum til heilla (og farsældar).
Unnur Helga Óttarsdóttir, formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar, og
Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Landssamtakanna Þroskahjálpar.
Unnur Helga Óttarsdóttir,Anna Lára Steindal skrifar
Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar
Sigríður Ásta Hauksdóttir skrifar
Finnur Th. Eiríksson skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir,Esther Ösp Valdimarsdóttir,Snædís Sunna Thorlacius skrifar
Atli Már Haraldsson skrifar
Skúli Helgason skrifar
Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar
Daði Freyr Ólafsson skrifar
Þorgrímur Sigmundsson skrifar
María Heimisdóttir skrifar
Gunnar Snorri Árnason skrifar
Páll Steingrímsson skrifar
Jökull Gíslason skrifar
Dagur B. Eggertsson skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Kristinn Jón Ólafsson,Halldóra Mogensen skrifar
Trausti Hjálmarsson skrifar
Anna Lúðvíksdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Hópur stjórnarmanna í Eflingu skrifar
Hópur formanna stéttarfélaga skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Árni Sigurðsson skrifar
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Einar Guðnason skrifar
Einar Gísli Gunnarsson skrifar
Lilja Björk Guðmundsdóttir skrifar