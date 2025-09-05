Lífið

Glæsihöll Livar og Sverris á Arnar­nesi til sölu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hjónin, Liv Bergþórs­dótt­ir for­stjóri BI­OEF­FECT og Sverr­ir Viðar Hauks­son, framkvæmdastjóri hjá BAKO verslunartækni, hafa sett glæsihús sitt við Blikanes á Arnarnesi í Garðabæ á sölu. Óskað er eftir tilboði í eignina.

Liv leiddi uppbyggingu fjarskiptafyrirtækisins Nova frá stofnun þess árið 2006 fram á mitt ár 2018. Fyrir þann tíma var hún meðal annars framkvæmdastjóri farsímafyrirtækisins Sko, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Og Vodafone og Tals.

Liv og Sverrir festu kaup á húsinu árið 2017 og greiddu þá 230 millj­ón­ir fyrir. 

Marmari og mósaík

Húsið, sem er teiknað af Pálmari Kristmundssyni arkitekt, þykir með þeim glæsilegri á landinu. Ekkert var til sparað við hönnun þess en allar innréttingar eru sérsmíðaðar og er efnival afar vandað.

Um er að ræða 563 fermetra hús á tveimur hæðum, þar af er auka íbúð á neðri hæðinni og glæsileg heilsulind með vatnsgufu og saunu. 

Á efri hæðinni eru opnar og glæsilegar samliggjandi stofur með glerveggjum og rennihurðum á milli. Eldhús er opið við stofu prýtt vandaðri ljósi veglegri viðarinnréttingu með náttúrusteini á borðum. Útgengt er úr stofurýminu og eldhúsi út a stóra suðurverönd, og þaðan niður á aðra afgirta verönd með heitum potti og garðskála.

Í húsinu eru samtals fimm svefnherbergi og fimm baðherbergi, þar af hjónasvíta með stóru fataherbergi og sér baðherbergi. Öll baðherbergi eru lögð marmara og mosaikflísum.

Nánari upplýsingar má nálgast á fasteignavef Vísis.

