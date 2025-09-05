Hjónin, Liv Bergþórsdóttir forstjóri BIOEFFECT og Sverrir Viðar Hauksson, framkvæmdastjóri hjá BAKO verslunartækni, hafa sett glæsihús sitt við Blikanes á Arnarnesi í Garðabæ á sölu. Óskað er eftir tilboði í eignina.
Liv leiddi uppbyggingu fjarskiptafyrirtækisins Nova frá stofnun þess árið 2006 fram á mitt ár 2018. Fyrir þann tíma var hún meðal annars framkvæmdastjóri farsímafyrirtækisins Sko, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Og Vodafone og Tals.
Liv og Sverrir festu kaup á húsinu árið 2017 og greiddu þá 230 milljónir fyrir.
Húsið, sem er teiknað af Pálmari Kristmundssyni arkitekt, þykir með þeim glæsilegri á landinu. Ekkert var til sparað við hönnun þess en allar innréttingar eru sérsmíðaðar og er efnival afar vandað.
Um er að ræða 563 fermetra hús á tveimur hæðum, þar af er auka íbúð á neðri hæðinni og glæsileg heilsulind með vatnsgufu og saunu.
Á efri hæðinni eru opnar og glæsilegar samliggjandi stofur með glerveggjum og rennihurðum á milli. Eldhús er opið við stofu prýtt vandaðri ljósi veglegri viðarinnréttingu með náttúrusteini á borðum. Útgengt er úr stofurýminu og eldhúsi út a stóra suðurverönd, og þaðan niður á aðra afgirta verönd með heitum potti og garðskála.
Í húsinu eru samtals fimm svefnherbergi og fimm baðherbergi, þar af hjónasvíta með stóru fataherbergi og sér baðherbergi. Öll baðherbergi eru lögð marmara og mosaikflísum.
Nánari upplýsingar má nálgast á fasteignavef Vísis.