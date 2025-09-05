Á morgun, laugardag, er efnt til fjöldafunda víða um land til að sýna samstöðu með palestínsku þjóðinni og krefjast aðgerða til að stöðva þjóðarmorðið sem nú á sér stað í Palestínu. Heildarsamtök launafólks og fjöldi stéttarfélaga standa að fundinum, ásamt fjölmörgum öðrum samtökum. Með fundinum er vonast til að sýna fram á víðtæka samstöðu og krefjast um leið aðgerða til að stöðva blóðbaðið í Palestínu, þar sem almennir borgarar eru ekki aðeins gerðir að hernaðarlegum skotmörkum, heldur líka sveltir í hel. Blaðamenn eru myrtir skipulega til að reyna að draga úr möguleikum almennings til að fá áreiðanlegar upplýsingar um stríðsglæpina og glæpina gegn mannkyni sem eru framdir á hverjum einasta degi.
Alþjóðlega verkalýðshreyfingin hefur ítrekað ályktað um málefni Palestínu og krafist vopnahlés, lausnar gísla, tafarlausrar mannúðaraðstoðar á svæðinu og viðurkenningar á Palestínu sem ríki. Palestína fékk nýverið áheyrnaraðild að Alþjóðavinnumálastofnuninni (ILO) að undirlagi verkalýðshreyfingarinnar. Enn fremur hefur verkalýðshreyfingin sett fram kröfu til ILO um að ísraelskum stjórnvöldum sé gert að stöðva réttindabrot gegn palestínsku launafólki og taka á grófum launaþjófnaði sem a.m.k. 200 þúsund Palestínumenn hafa sætt.
Við, sem undir þessa grein ritum og erum í forsvari fyrir stéttarfélög og heildarsamtök launafólks, stöndum með palestínsku launafólki og öllum almenningi í Palestínu. Við erum hluti af alþjóðlegri hreyfingu launafólks sem lætur sig málið varða og við höfnum því að þögn sé ásættanlegur valkostur á tímum þjóðarmorðs.
Við hvetjum félagsfólk íslenskra stéttarfélaga til að taka þátt í samstöðufundum í Reykjavík, Stykkishólmi, á Akureyri, Egilsstöðum, Húsavík og Ísafirði á laugardag kl. 14.
Tími aðgerða er löngu runninn upp.
Trausti Hjálmarsson skrifar
Anna Lúðvíksdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Hópur stjórnarmanna í Eflingu skrifar
Hópur formanna stéttarfélaga skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Árni Sigurðsson skrifar
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Einar Guðnason skrifar
Einar Gísli Gunnarsson skrifar
Lilja Björk Guðmundsdóttir skrifar
Esjar Smári Blær Gunnarsson skrifar
Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar
Pétur Halldórsson skrifar
Guðmundur Helgi Þórarinsson skrifar
Guðmundur Finnbogason skrifar
Þór Pálsson skrifar
Sveinn Þórhallsson skrifar
Steinn Jóhannsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir,Tómas Kristjánsson skrifar
Þórdís Hólm Filipsdóttir skrifar
Jóhanna Klara Stefánsdóttir skrifar
Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar
Birgir Jóhannsson skrifar
Oddgeir Georgsson skrifar
Guðmundur Ingi Kristinsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar