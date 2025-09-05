Skoðun

Þjóð gegn þjóðar­morði – stéttar­fé­lög hvetja til þátt­töku

Hópur formanna stéttarfélaga skrifar

Á morgun, laugardag, er efnt til fjöldafunda víða um land til að sýna samstöðu með palestínsku þjóðinni og krefjast aðgerða til að stöðva þjóðarmorðið sem nú á sér stað í Palestínu. Heildarsamtök launafólks og fjöldi stéttarfélaga standa að fundinum, ásamt fjölmörgum öðrum samtökum. Með fundinum er vonast til að sýna fram á víðtæka samstöðu og krefjast um leið aðgerða til að stöðva blóðbaðið í Palestínu, þar sem almennir borgarar eru ekki aðeins gerðir að hernaðarlegum skotmörkum, heldur líka sveltir í hel. Blaðamenn eru myrtir skipulega til að reyna að draga úr möguleikum almennings til að fá áreiðanlegar upplýsingar um stríðsglæpina og glæpina gegn mannkyni sem eru framdir á hverjum einasta degi.

Alþjóðlega verkalýðshreyfingin hefur ítrekað ályktað um málefni Palestínu og krafist vopnahlés, lausnar gísla, tafarlausrar mannúðaraðstoðar á svæðinu og viðurkenningar á Palestínu sem ríki. Palestína fékk nýverið áheyrnaraðild að Alþjóðavinnumálastofnuninni (ILO) að undirlagi verkalýðshreyfingarinnar. Enn fremur hefur verkalýðshreyfingin sett fram kröfu til ILO um að ísraelskum stjórnvöldum sé gert að stöðva réttindabrot gegn palestínsku launafólki og taka á grófum launaþjófnaði sem a.m.k. 200 þúsund Palestínumenn hafa sætt.

Við, sem undir þessa grein ritum og erum í forsvari fyrir stéttarfélög og heildarsamtök launafólks, stöndum með palestínsku launafólki og öllum almenningi í Palestínu. Við erum hluti af alþjóðlegri hreyfingu launafólks sem lætur sig málið varða og við höfnum því að þögn sé ásættanlegur valkostur á tímum þjóðarmorðs.

Við hvetjum félagsfólk íslenskra stéttarfélaga til að taka þátt í samstöðufundum í Reykjavík, Stykkishólmi, á Akureyri, Egilsstöðum, Húsavík og Ísafirði á laugardag kl. 14.

Tími aðgerða er löngu runninn upp.

  • Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar stéttarfélags
  • Andri Reyr Haraldsson, formaður Félags íslenskra rafvirkja
  • Aneta Potrykus, formaður Verkalýðsfélags Þórshafnar
  • Anna Júlíusdóttir, formaður Einingar-Iðju
  • Anný Björk Guðmundsdóttir, formaður Félags rafiðnaðarmanna á Suðurlandi
  • Anton Már Gylfason, formaður Félags stjórnenda í framhaldsskólum
  • Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður Kjalar stéttarfélags
  • Baldvin M. Zariho, formaður Félags háskólakennara
  • Berglind Kristófersdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands
  • Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, formaður Visku
  • Eiður Stefánsson, formaður Landssambands ísl. verzlunarmanna og Félags verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni
  • Eyþór Þ. Árnason, formaður Verkalýðsfélagsins Hlífar
  • Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ
  • Fjölnir Sæmundsson, formaður Landssambands lögreglumanna
  • Georg Páll Skúlason, formaður GRAFÍU
  • Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrenni (VSFK)
  • Guðjón Hreinn Hauksson, formaður Félags framhaldsskólakennara
  • Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna
  • Guðrún Elín Pálsdóttir, formaður Verkalýðsfélags Suðurlands
  • Gunnlaugur Már Briem, formaður Félags sjúkraþjálfara
  • Halla Gunnarsdóttir, formaður VR
  • Haraldur F. Gíslason, formaður Félags leikskólakennara
  • Hilmar Harðarson, formaður Samiðnar og FIT
  • Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, formaður AFLs starfgreinafélags
  • Hörður Guðbrandsson, formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur
  • Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands
  • Jóhanna Fríður Bjarnadóttir, formaður Póstmannafélags Íslands
  • Kári Sigurðsson, formaður Sameykis
  • Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM
  • Laufey Elísabet Gissurardóttir, formaður Þroskaþjálfafélags Íslands
  • Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands
  • Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambands Íslands
  • Ólafur Egill Egilsson, formaður Félags leikstjóra á Íslandi
  • Óskar Hafnfjörð Gunnarsson, formaður MATVÍS
  • Pétur Maack Þorsteinsson, formaður Sálfræðingafélags Íslands
  • Rafiðnaðarfélag Norðurlands
  • Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands
  • Sigrún Grendal, formaður Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum
  • Sigrún Ólafsdóttir, formaður Félags prófessora við ríkisháskóla
  • Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands
  • Sigurður Sigurjónsson, formaður Félag stjórnenda leikskóla
  • Silja Eyrún Steingrímsdóttir, formaður Stéttarfélags Vesturlands
  • Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB
  • Steinunn Bergmann, formaður Félagsráðgjafafélags Íslands
  • Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands
  • Trausti Björgvinsson, formaður Starfsmannafélags Suðurnesja
  • Unnur Sigmarsdóttir, formaður Starfsmannafélags Vestmannaeyjabæjar
  • Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambands Íslands
  • Vignir S. Maríasson, formaður Verkalýðsfélags Snæfellinga
  • Vilhjálmur Birgisson, formaður SGS og Verkalýðsfélags Akraness
  • Þorkell Heiðarsson, formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga
  • Þorsteinn Sæberg, formaður Skólastjórafélags Íslands
  • Þóra Leósdóttir, formaður Iðjuþjálfafélags Íslands
  • Þórarinn G. Sverrisson, formaður Öldunnar stéttarfélags
