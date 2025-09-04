Fúkyrðin fengu að flæða í færslu Jacks Osbourne, sonar þungarokkarans Ozzy Osbourne, í kjölfar ummæla Rogers Waters, tónlistarmanns og bassaleikara Pink Floyd, um Ozzy heitinn.
Waters var til viðtals í pólitíska hlaðvarpinu Independent Ink um miðjan síðasta mánuð og ræddi þar um það hvernig dægurmenning getur truflað umræðuna um pólitísk málefni.
„Hvernig getum við ýtt þessu til hliðar?“ spurði Waters í hlaðvarpinu og svaraði því sjálfur: „Ég veit hvernig við gerum það! Við gerum það með Taylor Swift eða tyggigúmmíi eða rassi Kim Kardashian.“
Waters tók þungarokkarann Ozzy Osbourne, sem lést 22. júlí síðastliðinn, sérstaklega fyrir: „Ozzy Osbourne, sem er nýdáinn, guð blessi hann í hvaða ásigkomulagi sem hann var alla sína ævi.“
„Þó svo hann hafi verið í sjónvarpinu í mörg hundrað ár, með asnaskap sinn og vitleysu. Tónlistin, ég hef ekki hugmynd um hana. Mér gæti ekki verið meira sama. Mér er sama um Black Sabbath, var það alltaf. Ég hef engan áhuga á að bíta höfuðin af hænum eða hvað það var sem þeir gerðu,“ sagði Waters.
Viðtalið var smá tíma að berast til fjölmiðlamannsins Jack Osbourne, sonar Ozzy, því hann brást ekki við ummælum Waters fyrr en á þriðjudaginn, 2. september, með samfélagsmiðlafærslu.
„Hey Roger Waters. Fokkaðu þér,“ skrifaði Osbourne í færslunni.
„Hve aumkunarverður og gamaldags þú ert orðinn. Eina leiðin sem þú virðist fá athygli þessa dagana er með því æla út úr þér kjaftæði í fjölmiðlum,“ sagði janframt.
„Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það.“
Osbourne endaði færsluna á trúða-tjákni og skrifaði svo við hana #fuckrogerwaters.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem barn Ozzy lendir í netkarpi eftir dauða þungarokkarans. Kelly Osbourne urðaði yfir WWE-glímukappann Becky Lynch eftir að hún hafði talað um dauða þungarokkarans á viðburðinum WWE Raw í Birmingham.
„Ég mun ekki glíma í Birmingham. Það eina góða sem hefur komið héðan dó fyrir mánuði síðan,“ sagði Lynch á viðburðinum. „Til að gæta fyllstu sanngirnir gagnvart Ozzy Osbourne þá hafði hann vit á því að flytja til LA, alvöru borgar. Því ef ég byggi í Birmingham myndi ég líka deyja.“
Kelly brást illa við og svaraði glímukonunni á samfélagsmiðlum.
„Þú ert ókurteis drullusokkur! Birmingham myndi ekki piss á þig þó kviknað væri í þér. #birminghamforever. WWE ætti að skammast sín fyrir að leyfa orðum sem þessum að viðgangast um föður minn og heimili hans!!!“