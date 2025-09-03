Nældi sér í einn umdeildan Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 3. september 2025 10:03 Sydney Sweeney er byrjuð að deita Scooter Braun. Emma McIntyre/Getty Images Nýjasta stjörnupar Hollywood vekur furðu meðal margra en bomban og ofurstjarnan Sydney Sweeney virðist hafa fallið fyrir umboðsmanninum og athafnamanninum Scooter Braun. Slúðurmiðlar vestanhafs halda þessu fram og segja hina ýmsu heimildarmenn hafa staðfest að þau séu „að hittast“. Þau hafa sést hér og þar á stefnumótum saman og nutu sín meðal annars saman í brúðkaupi Jeff Bezos og Lauren Sánchez í Feneyjum. Sydney, sem er hvað þekktust fyrir hlutverk sín í myndinni Anyone But You og þáttunum Euphoria og White Lotus, var lengi í sambandi með Jonathan Davino. Voru þau meira að segja trúlofuð en þau fóru í sitt hvora áttina í ársbyrjun. Scooter var giftur Yael Cohen í sjö ár og þau eiga saman þrjú börn en skildu í september 2022. Scooter Braun vann náið með Justin Bieber, Taylor Swift og fleiri stjörnum. Tasos Katopodis/Getty Images for Anti-Defamation League Hann er hvað þekktastur fyrir að hafa unnið náði með Justin Bieber og Taylor Swift og hvað umdeildastur fyrir eignarhald sitt á fyrstu sex breiðskífum Swift. Það varð til þess að hún endurgerði mörg af sínum vinsælustu lögum til að eiga réttinn á þeim sjálf og eru aðdáendur Swift ekki par hrifnir af umboðsmanninum. Sautján ára aldursmunur er á parinu, Sydney er 27 ára og Scooter er 44 ára. Hollywood Ástin og lífið Mest lesið Svona færðu fullnægingu án handa Lífið Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Lífið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Tónlist Nældi sér í einn umdeildan Lífið Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Tíska og hönnun Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Lífið Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Bíó og sjónvarp Er hægt að komast yfir framhjáhald? Lífið Cardi B sýknuð af kröfu um líkamsárás á öryggisvörð Lífið Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Lífið Fleiri fréttir Nældi sér í einn umdeildan Er hægt að komast yfir framhjáhald? Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Cardi B sýknuð af kröfu um líkamsárás á öryggisvörð Svona færðu fullnægingu án handa Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Súrsætir matcha-bitar úr smiðju danska sjarmatröllsins Skein jafn skært og demantshringurinn í Feneyjum Framsóknarprins fékk formannsnafn Sylvía Hall og Viddi Sig trúlofuð Pattra og Birgitta Líf með keppnisskapið og lúkkið upp á tíu „Og Rakel er á lausu!“ Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Graham Greene er látinn Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína „Guð og karlmenn elska mig“ Júlíana Sara tekur við af Ásu Ninnu í Bakaríinu Hárprúður Eiður heillar Dúndurgóður hverdsdagsréttur Kóngurinn með kveðju til Íslendinga Lára og lyfjaprinsinn gáfu dótturinni nafn Afmælisdagurinn bara „venjulegur dagur“ og á ekki von á gjöfum Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýjar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta Sjá meira