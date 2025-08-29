Á síðustu árum hefur netöryggi ríkja orðið enn mikilvægara. Með stóraukinni stafrænnri þróun og alþjóðlegum átökum hafa netárásir orðið að hluta af vopnabúri ríkja og samtaka, sem beita tækni til að ná pólitískum, fjárhagslegum og hernaðarlegum markmiðum. Evrópusambandið hefur brugðist við þessari þróun með metnaðarfullu netöryggisregluverki sem miðar að því að styrkja innviði ríkja og bæta samhæfingu í netöryggismálum.
Evrópusambandið hefur mætt þessari nýju ógn með m.a. endurskoðun stefna og nýju regluverki sem vinna saman að því að skapa öruggara og viðnámsþolnara stafrænt samfélag. Fimm lykilgerðir hafa mótað nútímalegt netöryggisumhverfi ESB en það eru:
NIS1 tilskipunin – fyrsta samræmda netöryggisregluverkið er gildir þvert á atvinnulífið
Fyrsta tilskipunin, NIS1, kom árið 2016 og markaði upphaf formlegrar heildar stefnumótunar ESB í netöryggismálum þvert á atvinnulífið. Hún lagði grunn að samræmdum kröfum til mikilvægra innviða, þ.e. rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu og veitendur stafrænnar þjónustu. NIS1 kom einnig með kröfur um sérstök viðbragðsteymi vegna váatvika er varða tölvuöryggi ríkja (e. CSIRT), og tilkynningarskyldu vegna netatvika.
NIS2 tilskipunin – aukið netöryggistig aðildarríkja og samhæfing
Uppfærða útgáfan, NIS2, tók gildi árið 2024 og eykur kröfur til fyrirtækja og stjórnvalda verulega. NIS2 stækkar umfang tilskipunarinnar, krefst skýrari ábyrgðar og leggur aukna áherslu á samræmingu og upplýsingaflæði. Áhersla er lögð á að tryggja öryggi í aðfangakeðjum og bæta samvinnu milli ríkja, stofnana og netöryggisveita. Þá kveður tilskipunin á um að ríki útbúi landsbundnar viðbragðsáætlanir og tilnefni sérstakt stjórnvald fyrir netvá. Að auki tengist NIS2 öðru regluverki eins og DORA, sem beinist að fjármálageiranum, og CER, sem fjallar um raunlægan viðnámsþrótt mikilvægra innviða (e. critical entities). Markmiðið er að samræma reglur á milli sviða og tryggja að netöryggi sé samofið öðrum öryggismálum.
CSA reglugerðin - styrkur í vottun og stöðlum
CSA reglugerðin frá 2019 styrkir hlutverk Netöryggisstofnunar ESB (ENISA) og innleiðir evrópskt netöryggisvottunarkerfi. Á grundvelli netöryggisvottunarkerfisins geta fyrirtæki fengið vottunir fyrir upplýsinga- og fjarskiptatæknivörur, -þjónustur og -ferla sem þá uppfylla ákveðnar öryggiskröfur sem gilda á öllum innri markaði ESB. Reglugerðinni er ætlað að auka traust sem og samkeppnishæfni á innri markaði sambandsins.
CRA reglugerðin – öruggar vörur og ábyrgð framleiðenda
Cyber Resilience Act (CRA), sem tók gildi 2024, tryggir að allar vörur með stafræna eiginleika uppfylli ákveðnar lágmarks netöryggiskröfur. Reglugerðin setur skyldur á framleiðendur, innflytjendur og dreifingaraðila um að tryggja öryggi vörunnar yfir allan lífsferil hennar. Markmið hennar er að skapa samræmdar reglur og vernda bæði fyrirtæki sem og neytendur gegn stafrænum ógnum. Gerðin leikur mikilvægt hlutverk í að auka netöryggi birgjakeðju aðila.
CSoA reglugerðin – nýtt skref í samstöðu og sameiginlegum viðbrögðum ríkja
Cyber Solidarity Act (CSoA), sem tók gildi árið 2025, miðar að því að efla samstöðu og sameiginleg viðbrögð ríkja við netógnunum. Meðal annars verður komið á fót evrópsku viðvörunarkerfi, neyðarviðbragðshópi og sameiginlegri greiningar- og endurskoðunardeild netatvika. Þátttaka ríkja er valkvæð, en henni fylgja beinir hvatar eins og fjármögnun og ýmiskonar aðstoð.
Netöryggisgerðir Evrópusambandsins -
Þrátt fyrir að sumar af þessum gerðum nái til sviða sem ekki teljast beinlínis til EES-samningsins, er ljóst að innleiðing og þátttaka Íslands er til hagsbóta. Reglurnar krefjast virkrar samhæfingar og öflugrar stjórnsýslu en fela einnig í sér gríðarleg tækifæri til að efla öryggi, viðnámsþrótt og traust í hinu stafrænu samfélagi.
Í heimi þar sem netógnir þekkja engin landamæri, er ljóst að samræmt og öflugt regluverk á borð við netöryggisgerðir Evrópusambandsins er ekki aðeins nauðsyn, heldur grunnforsenda fyrir örugga framtíð samfélagsins sem og innviða Íslands.
Höfundur er lögfræðingur hjá Fjarskiptastofnun.
